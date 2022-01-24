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岸田文雄
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岸田文雄2/113

日本連2天增逾5萬例 岸田內閣支持率下滑至55.9%

2022/1/24 13:18
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本COVID-19疫情持續快速擴大，日前連2天新增確診皆超過5萬例。共同社22日與23日進行的民調顯示，首相岸田文雄率領的內閣支持率降至55.9%，較上月減少4.1個百分點。

日本放送協會（NHK）統計，日本全境在22日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診5萬4576例，首度單日新增超過5萬例；23日又新增5萬30例，連續2天增加5萬例以上。

共同社在22日與23日進行的電話民調顯示，岸田內閣支持率降至55.9%，較去年12月的民調減少4.1個百分點；內閣不支持率為25.2%，上升2.5個百分點。

對於日本政府的防疫措施，有54.4%的受訪者「給予肯定」，較上次調查減少6.5個百分點。

鑒於變異病毒株Omicron迅速蔓延，89.7%的受訪者表示對於聚餐和旅行等活動「會主動避免」；76.5%受訪者對可能感染Omicron「感到不安」。

對於日本目前有東京都、沖繩縣等16都縣為防疫實施「防止蔓延等重點措施」，50.2%的受訪者認為實施時間「太慢」，40.4%認為「適當」。

關於岸田文雄曾表示將盡快推動接種第3劑疫苗，47.9%的受訪者回答「希望儘快接種」。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110124

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