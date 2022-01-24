Tiktok付費打廣告冒充網紅推薦 日本分公司道歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京24日綜合外電報導）日媒今天揭露，經營抖音日本版Tiktok的北京字節跳動日本分公司曾長期付費給多名推特網紅，張貼指定短影音以吸引用戶下載APP，卻佯裝網紅推薦，未標示廣告，該公司為此道歉。

日本讀賣新聞報導，中國北京字節跳動（ByteDance）的日本分公司約從2年前起，與多名擁有10萬以上粉絲的推特（Twitter）網紅簽訂契約，由該公司在Tiktok上挑選欲轉傳的短影音，再告知簽約網紅於推特上貼文分享。

分享的短影音多為國內外拍下的偶發狀況或動物影片，簽約網紅在推特分享影片時附上「笑了」、「太可愛」等評語，藉此讓人對Tiktok產生興趣，進而下載APP。

簽約網紅的酬勞則按點閱數計算，分享影片的點閱率越高可拿到越多酬勞，有人一年內分享2000多支影片，點閱率總計超過1億次，獲得酬勞超過500萬日圓（約新台幣123萬元）；這些酬勞是從國外匯入網紅帳戶。

報導指出，北京字節跳動日本分公司隱瞞付費宣傳的事實，有從事「隱性行銷」（stealth marketing）的疑慮，意即付費宣傳，卻讓消費者誤以為是一般用戶好口碑的行為（類似業配）。

日本廣告公司組成的「日本口碑行銷協會」 （The Word of Mouth Japan Marketing Association）明訂禁止隱性行銷，任何有金錢酬勞的宣傳，都應標示為「PR」，讓消費者得知是廣告；推特也禁止廣告冒充為一般發文。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北京字節跳動日本分公司受訪時，對於網紅推特發文未標明是付費廣告一事道歉。該公司表示，這項措施已在去年12月停止實施，因為過去不清楚推特發文也必須標示為廣告，可能導致使用者誤會；不過該公司拒絕說明與網紅的簽約細節。

Tiktok從2017年5月起開始對日本提供服務，用戶可將拍攝的短片配上音樂上傳，因舞蹈影片等引發熱潮。不過美國2020年指出，Tiktok用戶個資有外洩中國的疑慮，日本地方政府也陸續停用Tiktok宣傳。（譯者：顧荃/核稿：李佩珊）1110124