才從墨西哥移民美國 8歲女童散步遭流彈擊中身亡

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（中央社芝加哥24日綜合外電報導）一名最近才從墨西哥移民到美國的8歲女童，上週末散步途中遭流彈擊中不幸身亡，無端成為芝加哥幫派暴力的受害者。

法新社報導，警方表示，22日下午，奧蒂嘉（Melissa Ortega）和她的母親在芝加哥李特村（Little Village）社區附近散步時，突然間槍聲響起，母女試圖跑到附近的銀行躲避，但奧蒂嘉遭流彈二度擊中頭部，送醫後宣告不治。

警方說，槍手目標顯然是一名26歲的幫派份子，這名男子腰部中彈後送醫。槍擊現場發現至少13個9毫米彈殼，槍手目前仍在逃。

根據庫克郡法醫辦公室（Cook County Medical Examiner's Office）數據，美國第3大城芝加哥在 2021年以超過836起謀殺案領先全美，同時創下25年來最高紀錄。

根據「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，今年截至目前，芝加哥已發生34起謀殺案。

知名眾籌平臺GoFundMe上，發起為奧蒂嘉籌集喪葬費的活動。根據GoFundMe網頁，奧蒂嘉和母親因懷抱著「美國夢」最近才從墨西哥搬到芝加哥，如今要幫助奧蒂嘉安葬在她的家鄉－墨國塔巴斯戈州（Tabasco）。

奧蒂嘉遇害前不到兩週，芝加哥才有兩名14歲男孩在不同的兩起事件中遭到謀殺。

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本月13日，艾維（Jason Ivy）站在芝加哥西區的人行道上，目擊者稱有兩人走上前朝他的胸口開了兩槍。事隔不到幾小時，史威則（James Sweezer）和朋友走在南區街頭，一輛深色轎車裡的人朝他的頭部開了一槍。

根據槍枝暴力檔案（Gun Violence Archive）網站，美國去年有超過4萬4000人死於槍擊，其中包括自殺，其中1517人未成年。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110125