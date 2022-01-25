美股單日狂野震盪 市值一度蒸發83兆

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美股今天上下大幅震盪，標準普爾500指數一度較歷史高點下跌10%以上，羅素2000指數接近熊市，盤中市值一度蒸發3兆美元（約新台幣83兆），最後才戲劇性拉尾盤。

「紐約時報」指出，這種劇烈的股市回檔並不常見，美股的信號顯示投資人對聯準會（Fed）升息前景明顯變得更悲觀。

彭博新聞（Bloomberg News）報導，今天盤中逆轉前，美股市值一度蒸發3兆美元。標準普爾500指數（S&P 500 Index）一度下跌4%，收盤時又拉回上漲0.3%，那斯達克（Nasdaq）指數最後上漲0.5%，但盤中一度下跌4.9%。

儘管如此，包括摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師威爾森（Michael Wilson）在內的圈內人而言，美股跌勢還沒到盡頭。

威爾森在一份報告中寫道：「我們一直在關注採購經理指數（PMI）和盈利修正的廣度，以尋找經濟放緩觸底的跡象，但我們認為還有很長的路要走，而股市還沒有反映出這點。」

在聯準會25日展開為期兩天會議前，科技股普遍出現拋售，開年以來以科技類股為主的那斯達克指數已下跌近12%。

而以小型股為主的羅素2000（Russell 2000）更是受創最深的美股指數。今天盤中低點，羅素2000指數較11月的高點下跌21%，一腳踏進熊市，之後才反彈。羅素2000指數超過1/4的各類股股價21日觸及52週以來新低。

標準普爾500指數在連續5天下跌後，如今進入盤整階段，自前次紀錄高點以來的跌幅增至12%，到尾盤才反彈收高，這表明逢低承接的買家認為跌下來的美股仍有價值。

歐洲股市開年以來的表現原本優於美股，但如今這種優勢也在快速消退。斯托克歐洲600指數（STOXX 600）下跌3.8%，是自疫情拋售高峰以來的最大跌幅。（編輯：陳亦偉）1110125