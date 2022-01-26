美國駐中國大使館：運行狀況並未發生改變

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（中央社台北26日電）外傳因為中國實施更嚴格的防疫措施，美國國務院將批准一批駐中國外交人員及其家屬撤離中國，美國駐中國大使館傍晚發文稱，駐中使團的運行狀況並未發生改變，間接予以否認。

「美國駐華大使館」微博傍晚5時許發文稱：「大家可能看到一些報導和社交媒體討論，但是美國駐華使團的運行狀況並未發生改變。」

文中並稱，使館一如既往地歡迎大家關注使館的網站和社交媒體帳號，獲取「準確及時」的訊息。

路透社此前報導，美國國務院正準備批准那些希望盡快離開中國的美國外交官及其家屬離境，因為距離北京冬季奧運開幕剩不到2週前，中國強化了COVID-19管控措施。

報導引述消息人士表示，部分大使館人員對美國政府不願或無法保護美國官員免於中國嚴格的檢疫隔離措施感到心煩意亂，這些措施包括可能強迫他們到發燒篩檢站檢測或與小孩隔離。

報導並稱，美國大使館領導階層未獲中國在疫情期間對美方外交官員待遇的適當保證。在疫情爆發最初幾個月，美國政府將大約1300名美國外交官員和家屬撤離中國，兩國政府就官員檢測和隔離程序陷入數月僵局。

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對此，中國外交部發言人趙立堅今天稍早在例行記者會表示，中國目前無疑是世界上最安全的國家，從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。美方的決策邏輯「令人費解」，難以自圓其說。

他說，中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿，希望美方遵守和配合中方防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂「外交領事人員授權撤離」問題。（編輯：楊昇儒）1110126