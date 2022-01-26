開全美先河 聖荷西立法強制擁槍者購買責任險

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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國加州聖荷西（San Jose）市議會今天表決通過法案，強制槍械擁有者購買責任險，以支付其武器造成的任何損害，這將是全美第一項此類法律。

除責任險外，法案還規定當地槍械擁有者支付年費，以資助一個協助槍械暴力受害者的非營利組織。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）在推特發表聲明說：「今晚聖荷西領先全美，率先制定法令，要求槍械擁有者購買責任險，並將擁槍者支付的費用投入實證倡議行動，以減少槍械暴力和傷害。」

上述法案須於2月8日通過二讀後，才能在8月正式完成立法。法案的另一項目的在降低納稅人支付的成本。

在市議會今天表決前，李卡多表示，「我們知道，在過去數十年裡，保險讓車禍死亡人數下降，例如鼓勵安全駕駛行為，以及購買配備安全氣囊和防鎖死煞車系統的車輛。同樣道理，市面上販售的槍械責任險可透過調整保費的方式，鼓勵擁槍者使用保險栓、安裝扳機鎖，並參加槍械安全課程。」

根據美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）統計，槍械在美國很普遍，約40%成年人家中擁有槍械。

2020年全美共售出近2300萬支槍械，此外每年有4萬人死於槍擊。

儘管上述數據相當驚人，且多數美國人贊成加緊槍械管制，但限制擁槍權的多次嘗試都以失敗告終。反對派人士認為，槍械管制是對個人自由的侵犯。

聖荷西市議會發布的一份新聞稿指出，槍械暴力每年導致該市損失近4000萬美元，其中包括警方和醫療緊急處置、醫療照護和案件調查費用。

李卡多表示，「儘管（美國憲法）第二修正案保障每位公民擁有槍械的權利，但它並未要求納稅人補貼這項權利。」

在市議會表決前，美國擁槍權基金會（National Foundation for Gun Rights）批評相關法案「公然違憲」，這個倡議組織甚至準備提出訴訟，「在聯邦地區法院狀告這項擁槍稅規定」。（譯者：施施/核稿：張佑之）1110126