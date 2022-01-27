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洛杉磯貨運列車屢遭劫 數十把槍枝下落不明

2022/1/27 13:09
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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國洛杉磯警察局長今天表示，市區內的貨運列車在停靠時遭劫，車上有數十把槍枝被竊賊摸走。

一群竊賊在美國第2大城市洛杉磯市中心洗劫停靠的貨運列車留下一片狼藉的畫面，本月在全球瘋傳。

鐵路竊盜案在近幾月愈來愈猖獗，法新社團隊日前在市中心附近軌道上拍下影片，影片中可見數以千計的包裝箱被竊賊偷完東西後隨手棄置，鐵軌布滿撕爛的紙箱和垃圾，美國主要郵購和快遞公司如亞馬遜（Amazon）、達吉特（Target）、優比速公司（UPS）和聯邦快遞（FedEx）的郵包都難逃毒手。

如今洛杉磯警察局長摩爾（Michael Moore）表示，這群匪徒拿走的不止是亞馬遜包裹而已。

他本週向警察委員會表示：「這群人…闖入這些集貨箱竊走槍械，數十把槍械。」

「這讓我們非常擔憂，擔心會再次成為這座城市發生進一步暴力的根源。」

這群竊賊是趁長途貨運列車停靠時闖入，以剪線鉗破壞鎖頭，他們會自行打包，然後棄置任何難以轉售的物品。

在美國透過網路購買的槍械依法不得透過運送方式送交顧客手上，而是先送到持有執照的經銷商那裡，再讓顧客上門領取。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110127

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