年終縮水越南民眾難過 沒錢玩怕疫情乾脆宅在家

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越南2022年的年終獎金不比以往，僅有約6成的企業回報相關獎金發放計畫。民眾荷包縮水外出消費意願也降低，河內市老城區臨近農曆年節人氣冷清，人行道旁擺著防疫看板。中央社記者陳家倫河內攝 111年1月27日

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（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南民眾「薪情」飽受疫情衝擊，年終獎金也縮水，使得越南今年年味更為淡薄。有民眾受訪時說，收到砍半的年終獎金「非常崩潰與難過」，過年不打算添購新行頭也不出門旅行。

越南去年4月下旬被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攻破，最嚴重時，全越南63省市有約1/3在封城。其中首都河內市與經濟樞紐胡志明市前前後後祭出的相關防疫管制加起來長逾半年。

企業在疫情下苦撐也影響民眾生計，依規定各地須在去年12月29日前回報年終獎金及元旦獎金的發放計畫，但官方的越南通訊社（VNA）報導，在4萬1826家企業中，僅有約6成、5成企業分別回報前述獎金發放計畫。

越南企業與單位在迎接新年之際通常會發放兩筆獎金，一是農曆春節年終獎金，另一是國曆元旦獎金，前者金額通常比後者多，有些企業會將兩筆獎金合起來一次發放。

數據顯示，以年終獎金來看，約62.7%已回報發放，平均發近1個月薪資，每人可獲617萬越南盾（約新台幣7580元）、年減3%；約55.2%企業已回報發放元旦獎金，平均每人獲136萬越盾，與去年相較大砍42%。

新型冠狀病毒疫情使得越南民生經濟遭受重挫，市調公司Q&Me去年11月調查發現，有64%的受訪民眾表示，錢是他們迎接2022年農曆年最擔心的事，約有一半受訪民眾計劃今年過年將比往年更加精打細算。

25歲上班族武氏玄商（Vu Thi Huyen Thuong）出社會短短3年，其中1年多在疫情中度過。她向中央社表示，在疫情肆虐前，她曾收到1.2或1個月的年終獎金，但今年只剩0.6個月。

她說：「在得知今年年終獎金減少的時候，我和同事都覺得難過與崩潰，過年的支出得重新調整。」具體來說，她今年不打算給自己添購新行頭，也不外出旅行，好把錢省下來送禮給親友。

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在胡志明市工作的黃明垂楊（Hoang Minh Thuy Duong）從事服務業，她觀察身邊親友都被砍年終，而她則是持平，但在不景氣的狀況下，去年每個月的績效獎金都減少。

黃明垂楊說，今年過年的計畫會有所調整，最主要原因是疫情還在持續，許多地方仍有防疫管制，很多旅遊景點不是全面開放，因此外出購物、旅行的慾望也會降低，「但也因此不用花很多錢」。（編輯：郭中翰）1110127