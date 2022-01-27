東京疫情狂燒 專家估2月3日恐單日暴增2.4萬例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狂燒，昨天新增1萬4086起確診病例，再創單日新高紀錄。專家示警，若依此速度持續增加，一週後的2月3日恐將暴增到單日2.4萬例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都疫情持續嚴峻，由於染疫在家療養人數急速增加，東京都政府已決定轉變因應方式，在自家療養的50歲以下無症狀或輕症患者，將由個人進行健康觀察，如果身體出現不適，即自行向新成立的支援中心連繫。

專家在東京都疫情監控會議上表示：「目前已到了未曾經驗過的危機感染狀況。」

專家示警，若按照目前每日新增確診病例速度持續增加，一週後的2月3日單日新增病例數，推估將暴增到2萬4074例，「呈現爆炸性擴大」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

專家指出，如果東京都疫情再進一步擴大，從事部分業別的民眾工作可能受到限制，社會功能被迫降低也是情非得已，「每個人都必須意識到自己可能成為感染者或密切接觸者，必須徹底做好保護自己的行動」。

富士新聞網報導，專家會議上週已將東京都感染狀況警戒層級提升到最嚴重等級，但本週針對東京都內醫療量能警戒層級，仍維持在第2嚴重的「有必要限制一般醫療並強化體制的狀況」，暫未提升到最嚴重等級。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110127