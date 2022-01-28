拜登與澤倫斯基通電 支持烏克蘭對抗俄羅斯

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）白宮表示，美國總統拜登今天與烏克蘭總統澤倫斯基通電時，承諾支持烏克蘭對抗俄羅斯。

拜登一直帶頭試圖建立起統一的西方陣線，來抵抗俄羅斯給予烏克蘭的軍事壓力。烏克蘭這樣尋求與西方國家聯合的作法惹怒了俄羅斯，如今有超過10萬俄羅斯部隊在俄烏邊境集結。

白宮指出，在與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話中，拜登「重申若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國和盟國及伙伴已準備好果斷地做出回應」。

拜登「強調美國助烏克蘭（保有）主權和領土完整的承諾」。

聲明中提到，拜登在電話裡表示，烏克蘭經濟處於俄羅斯軍事集結帶來的壓力下，美方正尋求其他宏觀經濟支援來幫助烏克蘭，不過聲明並未詳述相關細節。

美國先前要美國公民離開烏克蘭，在談到這個決定遭烏克蘭批評一事時，拜登告訴澤倫斯基，美駐烏大使館「仍舊開放，且仍全面運作」。

本週在德國、法國居中斡旋下，烏克蘭與俄羅斯進行會談，並再次對彼此做出承諾在烏東爭議地區停火，美方對此表達支持。拜登承諾，任何外交協議都不會背叛烏克蘭，並稱「任何有關烏克蘭的協議，都不會犧牲烏克蘭」。

澤倫斯基推文表示，他和美國總統「講了很久的電話」，他們「討論了近期在緩和局勢上做的外交努力，並同意在未來採取一致行動」。

澤倫斯基表示，他很感謝美國送來武器，並「討論了對烏克蘭提供財政支持的可能性」。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110128