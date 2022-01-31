葡萄牙國會改選 出口民調顯示執政黨勝出

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（中央社里斯本30日綜合外電報導）出口民調顯示，葡萄牙執政黨社會黨今天以顯著差距贏得國會提前改選，但不足以取得穩定多數；反觀極右派政黨Chega大有斬獲，可望成為國會第3大黨。

根據RTP、SIC、TVI等電視台報導，總理柯斯塔（Antonio Costa）所屬政黨囊括37%至42.5%選票，中間偏右的最大在野黨社會民主黨（PSD）拿到27%至35%票數。

若照上述得票率計算，社會黨將在230席的國會拿到100至118席，較上屆108席略多，但要拚到絕對多數的至少116席頗吃力。

預測結果公布後，聚集在社會黨總部的支持者爆出一陣歡呼。

60歲的柯斯塔告訴葡萄牙廣播電視公司（RTP），雖然他的黨「不大可能」取得絕對多數，但「社會黨票數明顯增加，代表葡萄牙人希望社會黨來執政」。

選戰期間柯斯塔已說若社會黨無法取得多數，就打算單獨執政，之後立法時再視個案情況尋求他黨支持。

值得注意的是極右派政黨Chega的崛起，此次大選Chega預料可拿到多達8.5%選票，可望由上屆的1席大增為6至14席，成為國會第3大黨。

葡萄牙國會去年11月否決少數執政的社會黨政府所提預算案，導致國會大選得提前改選。選後除非主要政黨能設法組成一個穩定多數的執政聯盟，否則施政仍可能窒礙難行。

葡萄牙向歐盟申請166億歐元（相當於187億美元）的疫情紓困包裹，若政治不穩恐使取得紓困更加困難。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1110131