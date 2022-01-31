俄烏局勢緊繃 加拿大將外派軍事顧問西移

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（中央社蒙特婁30日綜合外電報導）加拿大以俄羅斯持續陳兵俄烏邊界威脅為由，今天將駐烏克蘭的軍事人員往烏克蘭西部移動，並宣布將駐基輔大使館所有非必要員工暫時撤離。

法新社報導，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）在基輔的記者會說：「我們將持續採取一切必要預防措施，以維護加拿大部隊人員安全無虞。」

她表示，加拿大部隊「已移往聶伯河（Dnieper River）以西」聶伯河流經烏克蘭中部。

安南德今天抵達烏克蘭，聽取派赴當地的加拿大軍方「統一行動」（UNIFIER）指揮官最新報告。這項任務是2015年執行，目的在支援和訓練烏克蘭軍隊。

她說：「我們得到的情資與北大西洋公約組織（NATO）盟邦所得的情資一致，眾所周知，俄國也在白俄羅斯與烏克蘭邊境增兵。」

俄羅斯在與烏克蘭邊境已陳兵逾10萬，國際憂心俄羅斯即將發動侵略。

安南德警告莫斯科若不減少軍事集結，恐面對「嚴重制裁及後果」。

她說，加拿大目前有900名官兵分於陸、海、空支援北約在烏克蘭的任務。

儘管在基輔的加拿大使館仍開放，加國政府仍因「俄羅斯威脅及（在烏克蘭周遭）軍事部署」，建議公民暫勿前往烏克蘭。（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）1110131