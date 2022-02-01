峇里島將辦G20峰會 印尼展現發展電動車決心

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（中央社記者石秀娟雅加達1日專電）今年20國集團峰會年底將在峇里島舉行，主辦國印尼已指定電動車為峰會用車，積極整備電動車充電站、道路拓寬、機場跑道更新等，將利用峰會展現發展電動車產業的決心。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）去年底接下20國集團（G20）輪值主席時指出，任內將推動重組全球衛生架構、推動能源轉型與數位經濟，為發展中國家的利益發聲，為推動全球經濟復甦，以及更健康、安全、均等的永續環境作出貢獻。

印尼海洋事務投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）等官員昨天再赴峇里島視察，以確保在不同地點舉行的G20峰會系列相關工程能如期完成。

印尼其中一項重點計畫是在G20峰會展現發展電動車產業的決心。印尼政府已指定韓國現代汽車（Hyundai）的Genesis G80、以及IONIQ作為峰會的貴賓座車，以感謝韓國在印尼投資電動車產業，協助印尼發展電動車產業生態系。

印尼交通部日前指出，峰會將使用印尼國營列車製造公司（INKA）製造的電動巴士，作為接送訪賓自機場到市區，以及往來個活動地點的交通工具。

INKA在1月表示，將提供8輛電動巴士供G20峰會使用。INKA在2020年首度推出的電動巴士E-INOBUS是與台灣的創奕能源科技（tron-e）合作製造，創奕能源科技負責傳動系統及電池。目前仍不清楚E-INOBUS是否是供G20峰會使用的車款。

盧胡特在峇里島視察電動車充電站、道路拓寬工程時指出，希望充電站的整備能在9月之前如期完成，並確保在峰會期間能順利運作。他也視察機場的跑道更新工程，以及紅樹林種植、珊瑚礁復育計畫的進度。（編輯：馮昭）1110201