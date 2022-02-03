協助街友保持整潔 巴黎街頭規劃設置公共淋浴間

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（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）法國許多無固定居所者表示，能每天洗澡有助於重新融入社會。公共淋浴間概念實驗的發起人尼亞卡德正在籌劃與募資建造，預計在今年底前在巴黎街頭推出20多座淋浴間。

為了讓街友不必透過社會福利機構就可每天洗澡，發起人尼亞卡德（Fatou Niakaté）向巴黎人報（Le Parisien）表示，這種名為Zoto douche（douche是法文的淋浴）的淋浴間面積5平方公尺，內附有沐浴乳等基本衛生用品；結構上，淋浴間是以太陽能板作為電力來源，充電18分鐘就可以提供一次舒服的熱水澡。

淋浴間的原型以鋁、木材與不鏽鋼製成，預計3月前可面世。接著，規劃冬季前會有20多座概念淋浴間設置在車站周邊、地鐵通道與休閒空間附近。

尼亞卡德從3年前就開始構思，確保沒有技術瑕疵，同時克服所有公共衛生設施的障礙及會遇到的問題，包括太快損壞及難以維護等，如同巴黎市北區最後難逃被拆除命運的環保小便斗。

在研究機構工作的尼亞卡德表示，後續將由他們負責維護，淋浴間有連線，能自動清洗。但每週仍規劃進行6次維護，且裡面設有專線，相比巴黎公共廁所一般每週只會清掃2次乾淨許多。

此外，工程師也設計了過濾以及藍光系統，避免洗澡間被吸毒者拿來注射毒品。尼亞卡德有信心，這個淋浴間會是無瑕疵且安全的。

同時，Zoto douche結構防火防污，「在法國製造，材質完全可回收」。淋浴間有3種規格，第一為基本型，第二則配有洗手槽、吹風機與嬰兒空間；另一種則是帶有等候空間的大型淋浴間，讓不少街友豢養的動物不用在外頭等候。

尼亞卡德說，衛生、每天淋浴以及流動用水對風餐露宿的民眾是最重要的需求。她說，全法國有超過100萬人沒有自來水可用，400萬人沒有穩定住所，「其中75%告訴我們，每天沖一次澡對重新融入社會非常關鍵。不過每年人道組織發放的上萬份清潔用品組還不夠，為了他們我才發想這個機制」。

除了為街友，也可以幫助職業駕駛，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多公路休息站或休息站內的盥洗室都關閉。

以公共淋浴間概念為目標的社會企業也應運而生，由尼亞卡德這位母親一手辛苦創立。她說打造第一個原型要價14萬9000歐元（約新台幣467.6萬元），目前有幾位善心人士願意贊助計畫，她對推動抱有希望，也已啟動募資活動。

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尼亞卡德強調，籌劃街頭淋浴間實驗的巴黎目前只有17間市立盥洗室與數個協會能提供街友洗漱，數量遠遠不足。

「因此，我們所有遇到的民意代表與非政府組織負責人都認為，這個計畫對社會與公衛來說具有公共利益」。她表示，之前已與巴黎負責公衛與反排除的副市長菲洛詩（Léa Filoche）幕僚會面，結果非常正面。她說：「一切正在前進，我不會輕言放棄。」（編輯：郭中翰）1110203