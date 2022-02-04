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高毒性變種愛滋病毒荷蘭現身 專家籲無須驚慌

2022/2/4 18:10
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）牛津大學研究人員今天宣布，在荷蘭發現一種潛伏幾十年的高毒性愛滋病毒（HIV）變種病毒株，但由於現代治療方法的有效性，「沒有理由感到驚慌」。

研究人員發表在「科學雜誌」（Science）的分析顯示，感染他們所稱「VB變種」的病患，血液中的病毒量比感染其他變異病毒的病患高3.5到5.5倍，免疫系統也衰退得更快。

然而，這項研究還發現，在開始接受治療後，染上VB變異病毒的人免疫系統恢復和存活的機率，和染上其他HIV變異病毒的人相似。

這份報告的主要作者、牛津大學流行病學家懷曼（Chris Wymant）接受法新社訪問時說：「沒有理由對這種新的變異病毒感到驚慌。」

研究人員表示，這種變異病毒很可能於1980年代末期和1990年代初期出現在荷蘭，但在2010年左右開始下降。

研究團隊共發現109人感染VB變種，只有4個人是在荷蘭以外，但也都在西歐地區。

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由於現代干預措施似乎仍對這種變異病毒起作用，研究小組認為，在荷蘭廣泛進行的愛滋病毒治療並沒有促進病毒的進化，而早期發現和治療是非常重要的。

這份報告共同作者、牛津大學研究員佛瑞塞（Christophe Fraser）在宣布研究結果的新聞稿中說：「我們的研究結果強調世界衛生組織指導原則的重要性，也就是有感染愛滋病毒風險的個人可以定期檢測，以便早期診斷出，然後立即治療。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110204

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