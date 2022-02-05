更多編輯台推薦新聞：
北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

緬懷鄂圖曼帝國崛起 古裝哨兵陵寢換崗真吸睛
文化

緬懷鄂圖曼帝國崛起 古裝哨兵陵寢換崗真吸睛

IS首腦命喪突擊 美軍戰機掩護直升機激戰3小時
國際

IS首腦命喪突擊 美軍戰機掩護直升機激戰3小時

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

駐關島辦事處新春團拜 政商學外交界貴賓出席

2022/2/5 16:23（2/5 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華民國駐關島辦事處5日舉行新春團拜，凝聚與關島各界情誼，關島政、商、學、外交界等貴賓出席。（駐關島辦事處提供）中央社 111年2月5日
中華民國駐關島辦事處5日舉行新春團拜，凝聚與關島各界情誼，關島政、商、學、外交界等貴賓出席。（駐關島辦事處提供）中央社 111年2月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中華民國駐關島辦事處今天舉行新春團拜，凝聚與關島各界情誼，關島議會議長泰拉耶等朝野議員、政、商、學、外交界貴賓出席。辦事處長陳盈連向與會者祝賀新年，感謝他們對辦事處的支持及協助。

關島辦事處今天指出，新春團拜在陳盈連職務宿舍前的游泳池畔舉行，包括泰拉耶（Therese M. Terlaje）及朝野7位議員、關島觀光局董事主席森永慶次（Milton Keiji Morinaga）、關島大學（University of Guam）校長克里塞（Thomas Krise），帛琉、義大利駐關島外交官員等60名貴賓出席。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳盈連向與會貴賓祝賀新年，感謝他們對辦事處大力支持及協助。泰拉耶等貴賓致詞時，稱讚辦事處積極與關島各界密切合作，深化台灣與關島在經貿、教育、文化及觀光等各領域的交流，並取得豐碩成果，有助強化台灣與關島雙邊合作關係。

駐關島辦事處政治組長許書智即將離任，與會貴賓紛紛表達不捨，並獻上祝福。泰拉耶代表關島議會頒發感謝決議文，森永慶次代表關島觀光局頒發感謝狀及贈禮，克里塞代表關島大學贈禮，肯定他的表現及對關島的貢獻。（編輯：陳惠珍）1110205

中華民國駐關島辦事處政治組長許書智（中）即將離任，並與關島觀光局董事主席森永慶次（右2）等人合影。（駐關島辦事處提供）中央社 111年2月5日
中華民國駐關島辦事處政治組長許書智（中）即將離任，並與關島觀光局董事主席森永慶次（右2）等人合影。（駐關島辦事處提供）中央社 111年2月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族