駐關島辦事處新春團拜 政商學外交界貴賓出席

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（中央社台北5日電）中華民國駐關島辦事處今天舉行新春團拜，凝聚與關島各界情誼，關島議會議長泰拉耶等朝野議員、政、商、學、外交界貴賓出席。辦事處長陳盈連向與會者祝賀新年，感謝他們對辦事處的支持及協助。

關島辦事處今天指出，新春團拜在陳盈連職務宿舍前的游泳池畔舉行，包括泰拉耶（Therese M. Terlaje）及朝野7位議員、關島觀光局董事主席森永慶次（Milton Keiji Morinaga）、關島大學（University of Guam）校長克里塞（Thomas Krise），帛琉、義大利駐關島外交官員等60名貴賓出席。

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陳盈連向與會貴賓祝賀新年，感謝他們對辦事處大力支持及協助。泰拉耶等貴賓致詞時，稱讚辦事處積極與關島各界密切合作，深化台灣與關島在經貿、教育、文化及觀光等各領域的交流，並取得豐碩成果，有助強化台灣與關島雙邊合作關係。

駐關島辦事處政治組長許書智即將離任，與會貴賓紛紛表達不捨，並獻上祝福。泰拉耶代表關島議會頒發感謝決議文，森永慶次代表關島觀光局頒發感謝狀及贈禮，克里塞代表關島大學贈禮，肯定他的表現及對關島的貢獻。（編輯：陳惠珍）1110205