馬來西亞96歲前首相馬哈地出院 返家休養

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大馬國家心臟中心5日表示，現年96歲的馬來西亞前首相馬哈地（左）已出院返家休養。（圖取自facebook.com/TunDrMahathir）

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（中央社吉隆坡5日綜合外電報導）大馬國家心臟中心今天表示，現年96歲的馬來西亞前首相馬哈地已出院返家休養。不過院方並未透露他的住院原因以及接受什麼治療。

路透社報導，馬哈地（Mahathir Mohamad）是馬來西亞任期最長的首相，執政超過20年。大馬國家心臟中心（National Heart Institute）發表聲明說，將依馬哈地身體情況進行後續治療。

根據院方聲明：「他現在將持續在家休養。」

目前仍是國會議員的馬哈地，上月8日住院接受「常規治療」後出院，但在同月稍晚再度入院接受治療。醫院並未說明有心臟病史的馬哈地接受什麼樣的治療。

馬哈地2週前再度入院，這是他一個多月來，第3次住進這家心臟專科醫院。入院期間，馬哈地女兒瑪麗娜（Marina Mahathir）不定時發聲明說明父親病況。

馬哈地辦公室昨天表示，即使馬哈地還在醫院接受治療，仍會在本週出院返家休養。

馬哈地過去曾有心臟毛病，數次心臟病發作，還曾動過心臟繞道手術。

被譽為「馬來西亞現代化之父」的馬哈地是大馬最具影響力的政治人物之一，不僅是馬國在位時間最長的首相，也是馬國史上至今唯一兩度出任首相的領袖。

馬哈地第一次擔任首相期間為1981至2003年。2018年，當時高齡92歲的他又以改革派聯盟領導者的身分回任首相，但2020年因執政聯盟內鬥而下台，目前仍擔任國會議員。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1110205