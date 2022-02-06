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哥倫比亞亞馬遜區林火延燒多日 首都發空汙警報

2022/2/6 16:21（2/6 16:38 更新）
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（中央社波哥大5日綜合外電報導）哥倫比亞當局表示，境內亞馬遜（Amazon）地區森林火災延燒數日，造成廣大地區空氣品質惡劣，連遠在安地斯山脈的首都波哥大（Bogota）今天空氣品質處於警戒狀態。

法新社報導，風勢導致哥倫比亞亞馬遜地區多處火災的煙霧往西北方擴散約350公里，一路飄到波哥大。

波哥大市長羅培茲（Claudia Lopez）在推特（Twitter）表示，過去48小時波哥大的空氣品質監測站一半以上都處於超標狀態，「這就是為何（市府）採取環境保護措施」，發出了空汙警報。

羅培茲呼籲波哥大800萬市民，未來幾天少到戶外活動。

哥倫比亞當局將火災歸咎於不接受2016年與政府達成和平協議的前叛軍，指控他們焚林養牛。

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在哥倫比亞中部瓜維亞雷省（Guaviare），省長巴拉席歐（Haydeer Palacio）宣布「紅色警戒」，因為森林大火延燒面積已達約1萬公頃。

根據法新社4日見過哥倫比亞環境部的一份報告，亞馬遜地區今年1月氣溫創10年來單月最高溫紀錄。這也導致哥倫比亞東南部森林火災增多，影響首都空氣品質可能性大增。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1110206

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