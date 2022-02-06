哥斯大黎加總統大選開始投票 25人角逐大位

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（中央社哥斯大黎加聖約瑟6日綜合外電報導）哥斯大黎加總統大選首輪投票今天登場，本屆共有25人參選。該國是拉美局勢最穩定的民主國家之一，惟目前仍看不出民眾屬意哪位候選人來解決日益嚴重的經濟問題。

哥斯大黎加通常被稱為拉美地區「最幸福」的國家，但該國仍在努力應對日益嚴重的經濟危機，10多年來，失業率一直穩步上升，至2021年已高達14.4%。一般認為，執政的公民行動黨（Citizen's Action Party，PAC）注定在本屆大選後遭遇慘敗。

在現任總統奎沙達（Carlos Alvarado Quesada）的領導下，哥國經濟陷入困境。公民行動黨總統候選人、前經濟部長拉莫斯（Welmer Ramos）似乎在為高漲的反政府情緒付出代價，民調顯示其支持度僅有0.3%。

政治分析家阿基瑞（Eugenia Aguirre）表示，在連任兩屆後，「執政黨完全被削弱，沒有機會了。總統的反對率來到72%，這是自2013年首度記錄以來的最高水準。」

這意味哥國傳統重量級政黨，即中間派國家自由黨（National Liberation Party，PLN）和右翼基督教社會聯合黨（Social Christian Unity Party，PUSC）經歷長達數十年輪替執政，並於先前遭到公民行動黨突襲成功後，可能再度捲土重來。

根據本月公布的總統大選民調，國家自由黨候選人、曾於1994到1998年出任總統的費蓋雷斯（Jose Maria Figueres）以略高於17%的支持度領先，而基督教社會聯合黨籍、曾任副總統的沙波麗（Lineth Saborio）支持度則略低於13%。

民調還顯示，哥國的350萬選民中，仍有1/3尚未決定要支持25名候選人中的哪一位。

若候選人想在今天的首輪選舉徹底獲勝，必須得到40%的選票，否則將由得票最高的前2名在4月3日進行第2輪決選，以決定最終由哪位候選人勝出。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1110206