美以領袖熱線談中東烏俄 白宮：拜登期待訪以色列

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）白宮聲明指出，美國總統拜登今天與以色列總理班奈特（Naftali Bennett）通話，兩人談及中東地區安全以及烏俄局勢；拜登並告知班奈特，他期待於今年稍後出訪以國。

白宮表示，拜登表達了他對以色列安全的「堅定支持」，以及對加強鐵穹（Iron Dome）防空系統的「全力支持」；拜登與班奈特也談及對俄羅斯準備入侵烏克蘭的擔憂。

白宮聲明指出；「總統（拜登）感謝總理（班奈特）邀請他訪問以色列，並表示他期待於今年稍後拜訪以色列。」

美國前總統川普退出2015年伊朗核協議，拜登試圖扭轉前任作為而招致以色列強烈反彈。不過，拜登去年在白宮接待班奈特，兩人當時避談歧見，站在同一陣線。

班奈特並說，他將繼續建造猶太人屯墾區，反對在以色列1967年占領的土地上建立巴勒斯坦國。

白宮今天表示，拜登與班奈特交談，以「重申美國和以色列之間友好且具歷史性的夥伴關係」。

美國和以色列兩國領袖並討論中東地區安全議題，「包含伊朗及其代理人構成的威脅」。

拜登也強調了他對中東地區穩定的承諾，「與以色列人和巴勒斯坦人一起享有同等的安全、自由與繁榮」。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1110207