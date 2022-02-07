哥斯大黎加大選首輪投票 前總統費蓋雷斯暫領先

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拉丁美洲最穩定的民主國家之一哥斯大黎加6日舉行總統大選首輪投票，前總統費蓋雷斯以27%左右的得票率暫居第一。（圖取自facebook.com/Figuerescr）

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（中央社哥斯大黎加聖約瑟7日綜合外電報導）拉丁美洲最穩定的民主國家之一哥斯大黎加昨天舉行總統大選首輪投票，本屆共有25人參選，在完成約6成計票後，前總統費蓋雷斯以27%左右的得票率暫居第一。

人口500萬的哥斯大黎加經常被評為拉美「最幸福」國度，觀光業蓬勃興盛，還是綠色經濟的領頭羊。然而民調顯示，350萬合格選民正掛心失業、貪腐和生活成本攀升等問題。

長達12小時的投票作業在昨晚6時結束。最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal）表示，在完成63%計票後，中間偏左政黨國家自由黨（PLN）的候選人、現年67歲的費蓋雷斯（Jose Maria Figueres）獲得約27%選票，得票率暫居第一。

費蓋雷斯曾於1994到1998年擔任哥國總統。

不過任一候選人須在首輪大選就拿下4成選票，才不用舉行第2輪投票，否則得票率前兩名的候選人將在4月3日的決選對決。

預料最終贏家將著手處理逐步惡化的經濟。

哥斯大黎加的失業率已穩定攀升逾10年，去年來到14.4%，同年貧窮率達23%，公共債務占國內生產毛額（GDP）7成。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創重要的觀光產業，各項問題已然惡化。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110207