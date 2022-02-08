美出口管制清單增列中國33機構 中企將交涉

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（中央社台北8日電）美國商務部7日將33家中國企業和學校增列「未經核實清單」，實施出口管制。上榜的中企藥明生物則指稱，這一清單並非「實體清單」，對公司影響有限，也將與美方談判。

美國商務部工業與安全局（BIS）當地時間7日發布文件，將33家中國實體加入「未經核實清單」（Unverified List，UVL）。文件指出，由於無法核實這些實體如何使用美國進口的商品，將對它們實施更嚴格的出口管控。

被列入名單的33家實體多是高科技產業製造商，包括雷射和光電廠商，另有航太、渦輪葉片公司，以及湖南大學化學生物傳感與計量學國家重點實驗室、南方科技大學機械與能源工程學系等大學院校研究機構。

遭列入清單的藥明生物，在港股今天上午被暫停交易，停牌更一度重挫30%。

綜合財經媒體財聯社和香港信報報導，藥明生物高層今天在電話會議上強調，UVL和美國商務部另一「實體清單」是不同概念，對公司影響有限。

美中科技戰開打後，美國商務部陸續將相關企業列入2種清單以實施出口管制：「實體清單」（Entity List）和「軍事最終用戶清單」（Military End User List）。前者限制榜上企業獲取美國產品，以及使用美國技術和軟體生產的商品，對華為、中芯等需要尖端晶片技術的中企影響甚鉅。

報導引述藥明生物執行長陳智勝表示，藥明生物被列入UVL，主要是由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，過去2年美國商務部無法來到中國檢查。

他表示，美國要求相關商品不得轉售或再出口，並對此有相應流程核查。而公司本次受影響的2項產品─生物反應器的硬體控制器和超濾膜包也在此列。

但陳智勝強調，被列入UVL的企業可採相關措施爭取相關措施，如承諾相關出口管制產品只供自用而不轉售等，爭取被從名單中移除。而公司在美國的律師團隊準備9日和美國商務部談判。

截至發稿，中國官方尚未回應此事。

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英國金融時報（Financial Times）2021年底曾引述知情人士報導，美國商務部有意將20多家中國企業列入實體清單，其中包括一些生物技術公司，但相關傳聞未被證實。

而美中科技戰也未見停歇，美國眾議院4日表決通過「2022美國競爭法」法案（America COMPETES Act of 2022），其中包括以520億美元（約新台幣1.4兆元）鼓勵美國私部門投資國內半導體產業。（編輯：沈朋達/邱國強）1110208