強生黨政改組求保大位 恐仍難避免不信任投票

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（中央社記者陳韻聿倫敦9日專電）因「派對門」面臨下台壓力的英國首相強生近日進行一系列黨政人事調整，力求挺過危機。不過，對他表達不信任的同黨國會議員不排除已超過40人，十分接近發起不信任投票門檻的54人。

強生是執政黨保守黨的黨魁。撤換黨魁的程序由黨團1922委員會（1922 Committee）啟動，若保守黨360名國會議員中有15%、即54人致函委員會主席表達要求，即可對黨魁發動不信任投票。1922委員會由未在內閣任職的下議院議員組成。

目前已有11名保守黨議員公開表示已提交相關不信任信函。由於可秘密致函，一般而言僅主席知道確切人數，但英國各家媒體掌握的黨內消息顯示，恐已有超過40名議員對強生表達不信任。

英國國會下週休會至21日，但1922委員會仍可就不信任案舉行不在場投票，這意味力求保住首相大位的強生短期內恐難喘息。不過，根據規範，儘管不信任投票需在人數門檻達標後儘快辦理，實際投票日期將由委員會主席與黨魁共同決定，因此強生仍有操作空間，但實務上不至於被允許延後數週舉辦。

強生及首相辦公室職員遭揭露在去年疫情封城期間舉行數場派對，違反政府自己制定的嚴格防疫規範，再次遭砲轟「雙標」、傲慢，而強生應對外界及黨內質疑的方式也屢遭批評自私不擇手段、缺乏誠信、持續拉低英國政治文化水準，甚至「低估他人智商」。在涉外事務領域普獲肯定的強生在內政深陷危機。

他1月31日在國會為自己辯護時，不惜抹黑在野工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer），稱他2008至2013年擔任檢察署長期間寧願將時間用在起訴記者，而不是將資深廣播電視主持人沙維爾（Jimmy Savile）繩之以法，當下引發在座議員譁然。

2011年過世的沙維爾生前形象良好、廣受歡迎，零星的性侵孩童指控都難以浮上檯面，直到死後外界才得知他是累犯。施凱爾曾對檢察署未能及時起訴沙維爾表示遺憾。

儘管既有證據顯示沙維爾未能在生前接受司法制裁與施凱爾的在職作為無關，面對工黨、部分黨同志及幕僚要求向遭遇不實指控的施凱爾道歉，強生至今僅願「澄清」自己的說法、拒絕道歉。

本月7日晚間，施凱爾與工黨影子外交大臣拉米（David Lammy）在國會一帶被舉止激烈的一小群反疫苗抗議人士騷擾。他們稱支持較嚴格防疫措施的施凱爾是叛徒，更高喊「沙維爾」姓名、揚言要吊死姑息戀童癖的施凱爾。最後在警方強力介入下，施凱爾和拉米才匆忙坐警車脫身。

強生當晚旋即譴責抗議人士的暴行「可恥」，但越來越多同黨議員批評他煽動仇恨，恐如美國前總統川普（Donald Trump）利用極右派陰謀論謀取政治紅利。

國防委員會主席艾伍德（Tobias Ellwood）是已公開表達不信任強生的10餘名保守黨議員之一。他呼籲強生道歉並停止讓「川普風政治」成為常態。

近日已陸續有5名幕僚因為對強生失望、不堪壓力或政治避險考量掛冠求去，其中尤以跟隨他近15年的首相辦公室政策主任麥薩（Munira Mirza）辭職對強生的打擊最大。他曾稱麥薩是影響他最深的幾位女性之一。

內閣辦公廳資深官員格雷（Sue Gray）針對「派對門」進行調查，目前僅於1月底公布初步報告，原因之一是倫敦警方已展開刑事調查並要求格雷淡化、刪減報告中有涉及刑法之虞的內容。

強生尚未承諾公布格雷報告完整版，但強調報告傳達的主要訊息包括政府必須進一步勵精圖治、不辜負選民深切期許，應即刻改革治理結構和領導文化。

強生近日陸續發布新人事，較受矚目的包括首相辦公室通訊總監哈利（Guto Harri）、幕僚長巴克雷（Steve Barclay）及新設次長級職位「脫歐機遇與政府效率」國務大臣芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）。

不過，新人事也引發爭議，例如巴克雷身兼三職，哈利過去在公關公司任職期間曾為中國電信巨擘華為遊說。

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此外，哈利告訴媒體，他4日報到時詢問強生，是否有信心挺過政治風暴，強生回以美國傳奇女歌手葛洛莉亞．蓋諾（Gloria Gaynor）的代表作歌名「我會活下去」（I Will Survive），並開始哼唱，最後兩人還一搭一唱。這個「花邊新聞」目前顯然沒為哈利和強生加分。

儘管強生曾對心腹說，他將捍衛首相職位到底，只有火力強大的裝甲師能將他拖出首相官邸，他是否能躲過不信任危機，或許本月就能揭曉。（編輯：高照芬）1110209