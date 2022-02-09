烏克蘭緊張升溫 日本應美國要求擬援歐洲天然氣

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（中央社東京9日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍導致情勢緊張，為避免歐洲天然氣供應遭俄羅斯截斷，日本政府應美國要求，罕見地擬將支援歐洲部分液態天然氣（LNG）。

日本放送協會（NHK）報導，烏克蘭邊境危機升溫，但歐洲發電等所需的天然氣，約有4成是從俄羅斯透過管線送往歐洲。若俄羅斯進攻烏克蘭，美國與歐洲可能對俄羅斯展開經濟制裁，屆時俄羅斯恐因此緊縮對歐洲的天然氣供應作為對抗。

相關人士表示，日本政府已擬定政策方針，將在確保國內供電穩定的液態天然氣用量後，尋求能源業者協助，向歐洲支援部分液態天然氣。

相關人士說，這是美國總統拜登政府為確保歐洲的能源而請託日本，日本政府罕見的因應措施。

日本政府預計最快將在今天稍晚正式宣布這項措施，今後將討論支援天然氣的多寡以及支援時期等相關細節。

但讀賣新聞報導指出，日本火力發電與都市使用瓦斯所需的液態天然氣幾乎全部仰賴進口，加上日本冬季對暖氣與熱水的需求提高，電力與瓦斯用量同步上升，能支援歐洲的能量有限。

去年冬季西日本地區等地曾因液態天然氣不足，陷入供電吃緊的困境，今年冬季仍有嚴峻的電力需求，東京電力公司今年1月就從其他電力公司調度電力。

不過，日本政府認為，在烏克蘭問題上，要展現出重視與七大工業國集團（G7）共同協商因應的態度，在不會造成國內供電問題的範圍內，可支援歐洲少量的液態天然氣。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110209