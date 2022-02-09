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加卡車司機抗議疫苗強制令 占美加邊界口岸示威

2022/2/9 12:48
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（中央社渥太華8日綜合外電報導）加拿大抗議疫苗強制接種令的示威群眾今天來到兩個美國邊界口岸，打亂每天價值數以億計美元的畜牧業及汽車零件等大小貿易。

抗議群眾1月28日集結在加拿大首都渥太華大規模示威，要求結束聯邦強制跨邊境卡車司機接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的規定，現已擴散到安大略省溫莎（Windsor）以及亞伯達省庫茨（Coutts）的美加邊界口岸。

加拿大出口商品75%運往美國，溫莎與美國底特律間的大使大橋（Ambassador Bridge）每天通常有8000輛卡車通過，占所有跨邊界貿易的1/4，相當於每天約5億加幣（3.936億美元，約新台幣111億元）貿易額。

每天約有價值1億加幣的汽車零件運往美國，大多安排在車商需要它們時才會送達。

加拿大汽車零件製造商協會主席伏爾佩（Flavio Volpe）不斷向省政府與聯邦政府請願，他說：「接下來24至48小時非常重要，我仍有信心我們能在這個重要時程內解決此事。」

加拿大邊境服務署（Canada Border Services Agency, CBSA）表示，卡車司機昨晚封路導致大使大橋關閉，但加國警方之後在推特發文說，往美國方向的通道已經開放。

截至今天下午，往加國方向的口岸依舊關閉。

跨境卡車被要求開往109公里外安大略省薩尼亞（Sarnia）以及密西根州休朗港（Port Huron）間的藍水橋（The Blue Water Bridge），該處已有大批貨車等待進入加國。

庫茨的抗議活動擾亂跨境交通已逾一週，公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）表示，他已批准亞省加派警力的請求。

亞伯達省是加國最大畜牧省，加拿大畜牧業者協會聲明指出，邊境間歇性關閉嚴重影響美國玉米運往亞省，畜牧業及肉類貿易也受到衝擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110209

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