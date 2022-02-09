日本市議員搭機拒戴口罩遭請下機 譴責機長延誤

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本廣島縣吳市的市議員谷本誠一，在本月6日搭乘從北海道飛往東京的客機時，因拒戴口罩被請下機，班機因此延遲1個多小時，但谷本譴責是因為機長要他下機才延誤航班。

日本朝日電視台報導，谷本與友人6日搭乘廉航AIRDO航空從北海道釧路機場飛往東京羽田機場的航班，但在機內沒有配戴口罩。

空服員請谷本戴上口罩時，谷本反問戴口罩是強制性還是可以自行決定，空服員回應是對旅客的請求。谷本因此說，如果是請求，他就沒有必要戴口罩，如果是強制，就是違反憲法。

因谷本持續拒絕戴上口罩，機長因此決定將谷本及其友人請下機；此事造成該航班延遲出發約1小時10分鐘。

AIRDO公司對此表示，請谷本等人下機是因為判斷谷本的行為會對其他乘客造成不快與困擾，且恐會危及安全與健康。

不過谷本昨天召開記者會說，雖然他對班機延誤感到抱歉，但這是機長做出的判斷，不應該責備他，應該要責備機長。

谷本說，他前往北海道是為了對戴口罩的弊害進行演講。有人對不戴口罩的人感到不快，這是因為偏見；反過來看，也有很多人對戴口罩的人感到不快，但這些人跟他都不會要求別人應拿下口罩。（譯者：顧荃/核稿：陳昱婷）1110209