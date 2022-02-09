台青騎重機縱貫越南2000公里 車牌震斷喇叭啞掉

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（中央社記者陳家倫河內9日專電）越總青商會長陳靜璿近日率領重機車隊利用5天年假完成南北越2000公里壯遊。旅途中驚險不斷，不僅車牌在坑坑疤疤的路上攔腰震斷，為了警示「馬路三寶」，喇叭也在第2天就按到啞掉。

越南台灣商會聯合總會（越總）青商會會長陳靜璿表示，這次一開始共出動6輛重機，另外還有2輛運載補給品的汽車，團隊大年初一從南部胡志明市一路北上，並在初五抵達首都河內市，沿途拜訪各台商分會。

由於相關硬、軟體建設缺乏，越南在傳統上並不受重機族青睞，不過在越南騎重機約10年車齡的陳靜璿觀察，今昔對照下，越南的硬體條件已經改善不少，「以前很多施工處、石子路，現在幾乎都是柏油路」。

然而陳靜璿所騎乘的「國旗號」車牌還是在坑坑疤疤的路上被攔腰震斷。同行的陳毅宏回憶：「當時看到有鐵片從前面飛過來，所幸騎在隊伍最後方的車友意識到是車牌才幫忙撿回來。」

至於負責在前面領隊的張宏維因為要不時按喇叭警示各路「三寶」，出發第2天喇叭就按到啞掉。張宏維表示，以前在台灣騎重機，從八里到古坑連續騎3小時都不會累，但越南路況變化多端很耗精神，2小時就得休息。

越南民眾騎摩托車橫衝直撞的景象常登上國際新聞版面，根據越南官方統計，今年9天農曆年假期間，全國共取締超過2.5萬起交通違規事件、發生逾200起交通事故，導致121人死亡、138人受傷，並移置4277輛摩托車、110輛汽車。

被問及在台灣、越南兩地騎重機最大的不同處時，張宏維說，喇叭在台灣基本上是裝飾用的，太常按還會被白眼，但在越南按喇叭也沒什麼人理會，他在越南騎重機10年，前後已經換了3組喇叭。

除了有台、越的重機騎行經驗，陳靜璿與張宏維還曾騎著重機橫闖泰、柬、越3國，比較之下越南的道路建設與民眾的交通素養仍有進步空間，但他們認為，越南擁有漫長的海岸線，沿途風景足以療癒身心。

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越南南北狹長，63省市風俗民情不一，陳靜璿提醒，由於重機在越南還不是很普遍，途經部分地區一度引來側目，有些民眾出於好奇會追車觀看，有些則會超車後故意在前方蛇行，重機騎士對突發狀況要能應變。

陳靜璿一行人5日抵達河內市後，隨即前往周邊各省拜訪，並於9日自北越地區一路騎回越南南部。由於有人中途退出加上車輛拋錨，重機車隊南返的陣仗也從原本的6輛減少到剩下3輛。（編輯：周永捷）1110209

越總青商會長陳靜璿（右4）率領重機車隊花5天時間從胡志明市騎到河內市，河內台商會會長洪志華（右3）與北寧台商會會長黃雍正（左3）出面接待。中央社記者陳家倫河內攝 111年2月9日

越南地形南北狹長，在漫長的海岸線上馳騁欣賞風景對重機族來說很享受。圖右起依序為陳靜璿、張宏維、陳毅宏，他們利用5天時間騎重機縱貫越南2000公里。（陳靜璿提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年2月9日