油價每桶恐破百 拜登和沙國國王通話尋供應穩定

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登和沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman）今天在電話中，討論在油價飆升下的能源供應以及中東局勢發展，包括伊朗和葉門問題。

白宮發表聲明說：「兩位領袖承諾會確保全球能源供應的穩定。」

國營媒體沙烏地新聞社（SPA）報導，沙爾曼在電話中談到有關維持石油市場的平衡和穩定。沙爾曼是石油輸出國家組織（OPEC）中最大出口國領袖。

他強調，必須維持石油輸出國家組織與包括俄羅斯在內等結盟油國（OPEC+）之間達成的供應協議。

OPEC+上週同意適度增加石油輸出。OPEC+正努力達成現有目標，並在生產力緊張的情況下，謹慎回應主要消費者要求輸出更多原油以抑制油價飆升的呼籲。

分析師先前表示，今年已飆漲約20%的全球原油價格，可能將超過一桶100美元，因為新型冠狀病毒變異株Omicron對需求帶來的衝擊比預期還弱。

國際布倫特原油（Brent）價格今天上漲近1%，達到一桶91.55美元。

在11月美國國會期中選舉前，油價高漲對拜登政府來說是項風險。民主黨必須捍衛目前在參議院和眾議院的些微多數。

拜登政府去年協同中國等亞洲大型消費國共同釋出戰略儲油，但油價只出現短暫冷卻。

一名熟悉相關事態發展的美國消息人士說：「沙烏地阿拉伯在確保全球能源市場獲得足夠供應，以支持強大、有彈性的經濟體方面，一向扮演著舉足輕重的角色。」

這名匿名消息人士說：「總統強調現在尤其重要，在這個地緣政治不穩定以及全球復甦的時刻。」

烏克蘭情勢緊張也推升油價。俄羅斯已在烏克蘭邊境派駐逾10萬大軍。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週表示，當局已與盟國及夥伴國展開協調，包括「在面臨俄羅斯關閉管線、或發動衝突阻斷通過烏克蘭的天然氣運送的情況下，如何才能最好地分享能源儲備」。

這明顯是指一旦俄羅斯入侵烏克蘭，恐面臨石油和天然氣被切斷的問題。

此外，白宮表示，拜登也重申美國承諾支持沙烏地阿拉伯自我防衛，以對抗伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）所發動的攻擊。

白宮表示，拜登也在電話中對沙爾曼說明，「對伊朗核子計畫重新建立約束」的相關國際會談。

葉門衝突被視為是沙烏地阿拉伯和伊朗之間的代理人戰爭。在2014年底將葉門政府逐出北部首都沙那的什葉派激進團體「青年運動」表示，他們正與貪腐體制與外國侵略作戰。

SPA報導，沙爾曼告訴拜登，沙烏地阿拉伯希望以「政治解決方案」處理葉門問題。

拜登上一次和沙爾曼通話是在大約1年前，當時美國公開一項評估報告指出，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）2018年批准一項行動，在土耳其伊斯坦堡逮捕或殺害沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110210