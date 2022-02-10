案情照片流出 英警擴大調查首相強生派對門

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）隨著案情相關新照片流出，英國警方已擴大對首相強生所涉「派對門」的調查行動，很可能再對50人進行訊問。強生因此事飽受黨內外施壓，政治前途岌岌可危。

隸屬保守黨的強生陷入「派對門」醜聞，他雖否認有任何不當行為，若干同黨國會議員仍要求他下台，他則致歉並承諾改變政府高層文化。

一場去年12月在強生唐寧街10號辦公室舉辦的「問答遊戲之夜」，先前本不在倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）調查範圍內，但「每日鏡報」（Daily Mirror）刊出一張強生與3名同事的照片後，警方表示將調查這場活動。

照片顯示，強生與一名女同事站在辦公室內，坐在桌前的一名男同僚圍著耶誕金蔥裝飾，另一人則戴著耶誕老人帽，桌上似乎還有瓶打開的香檳和洋芋片。

警方正在調查2020年和2021年於唐寧街舉行的至少12場活動，倫敦都會區警察局證實，將在11日前「向50多人發送正式調查表」，詢問他們在這些活動當天的行蹤。

警方表示，這些調查表「具有正式法律地位，必須（在7天內）如實回答」。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）被問及政府會不會證實，強生是否也收到了調查表，他告訴英國廣播公司電台（BBC Radio）：「首相已說，他將完全公開透明。如果他收到罰款單等物，他將予以公布。」（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110210