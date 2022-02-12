貨機掉落60公斤零件 成田機場跑道旁尋獲

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本一架貨機11日晚間降落日本成田機場，落地檢查時發現遺失左翼一個重量約60公斤零件，成田機場方面今天在跑道旁草地發現這個零件，相關單位正調查掉落原因。

日本放送協會（NHK）報導，國土交通省成田機場辦公室等單位表示，11日從中國上海飛抵成田機場的日本貨物航空（Nippon Cargo Airlines）一架波音747貨機，晚間降落後檢查發現左側機翼上一個零件不翼而飛。

這個不見的零件位於左翼上，由塑膠及金屬製成，長度約440公分、寬度約60公分、重量約60公斤，屬國土交通省分類中最大的航機掉落零件。

成田機場公司11日晚間雖然封閉跑道進行檢查，但並未發現這個零件，跑道也沒有任何異常。

朝日新聞報導，成田機場辦公室今天表示，這個零件已在跑道旁被發現。

這個零件是包覆飛機襟翼機械部分的外蓋，貨機11日晚間9時左右從A跑道降落後，在檢查時發現遺失；機場方面當晚10時13分起封閉A跑道約10分鐘進行檢查並未發現異常，也不知道零件掉落何處。

機場方面今天上午11時左右進行例行檢查時，在A跑道旁發現這個零件。機場辦公室表示，從現場狀況看來，研判應該是貨機在降落時掉落。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110212