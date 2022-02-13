土耳其阿聯修好 艾爾段將訪阿布達比

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（中央社記者何宏儒安卡拉13日專電）曾經關係不睦的土耳其、阿拉伯聯合大公國持續修好，土耳其總統艾爾段明天將對阿布達比展開近十年來首度正式訪問。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）明天啟程對阿聯進行兩天訪問。阿聯「海灣時報」（Khaleej Times）刊登他的投書，文中指出，「土耳其和阿拉伯聯合大公國日益修好，互訪為此注入強心針」 。

他寫道：「我相信兩國加強合作將使區域同蒙其利。在全球競爭日益激烈之際和解，這尤其值得一提。」

艾爾段強調，阿聯是土耳其在波斯灣合作理事會（GCC）成員國中的最大貿易夥伴，期盼雙邊非石油貿易額可於幾年內倍增，「兩國在全球合作的潛力範圍廣泛，尤其在近鄰和在非洲」、「土耳其和阿拉伯聯合大公國可以共同對區域和平穩定和繁榮作出貢獻」。

他提到，雙邊貿易額自2019年的73億美元增為2020年的89億美元。

艾爾段寫道：「除了能源、衛生、農業、物流、基礎建設、金融和觀光業之外，我們也以土耳其和阿拉伯聯合大公國在氣候變遷、水資源、糧食安全等方面加強合作為目標。」

土耳其、阿聯關係曾經長達10年冷若冰霜，負面影響波及整個中東地區。雙邊關係去年開始增溫並且進展迅速。

阿聯事實上的統治者、阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）去年11月24日到訪安卡拉，兩國在能源、環境、金融、貿易等領域共簽署10項協議 。

阿聯主權財富基金阿布達比發展控股公司（Abu Dhabi Developmental Holding Company）當時並宣布將撥款100億美元對土耳其進行直接投資。

兩國中央銀行上個月簽署約值49億美元貨幣互換協議，挹注土耳其因金融動盪而耗損的外匯儲備。（編輯：馮昭）1110213