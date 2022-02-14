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NFL被控種族主義 拜登：聯盟聘雇教頭需更多元化

2022/2/14 11:43
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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，職業美式足球聯盟NFL受到種族主義指控後，在改善並促進教頭聘雇多元化方面，必須達到一個「合理標準」。

在超級盃（Super Bowl）開賽前，拜登告訴美國國家廣播公司（NBC），他同意NFL總裁古戴爾（Roger Goodell）9日的說法，即NFL「缺乏」聘雇少數族裔教頭。

拜登說：「整個聯盟由這麼多不同膚色的球員組成，而且如此多元化，但沒有足夠的非裔美籍合格教練可以用來管理這些NFL球隊。在我看來，這似乎是他們想要達成的目標。」

自邁阿密海豚（Miami Dolphins）前教頭佛羅雷斯（Brian Flores）被解雇之後，有關NFL缺乏非裔教頭的老問題，最近又被拿出來重新檢討。

佛羅雷斯後來一狀告上法院，指控聯盟聘雇政策具種族主義色彩。

古戴爾9日表示，NFL計劃聘請外部專家，針對NFL未能指派更多非裔美籍人士擔任教頭一事進行廣泛檢討。

古戴爾說：「我認為我們在很多領域已有長足進步…但在雇請教頭方面，我們距離目標還很遠。」

拜登今天被問到，是否認為外界以較高標準檢視NFL在多元化這一塊，他回說，應該要求聯盟達到一個「合理標準」。

拜登說：「如大家所知，NFL總裁表示，他們尚未達到承諾標準。」

拜登又說：「在雇用更多少數族裔人士來經營球隊這方面，他們尚未達到開放程度；無論如何，如你們所知，古戴爾說他們將會檢視NFL能否達標。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110214

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