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大馬亞航機上有蛇被迫轉降 美航乘客鬧事急迫降

2022/2/14 19:50
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（中央社吉隆坡14日綜合外電報導）馬來西亞廉價航空亞洲航空公司（AirAsia）今天證實，旗下一架客機日前因艙內有蛇被迫轉降。另外，美國航空一航班13日因「不受控制乘客」鬧事而緊急降落。

一段在社群網站上引起熱議的影片顯示，蛇影現蹤機艙的燈罩，並扭動著身軀，影片也讓網友迅速聯想到美國知名影星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）的經典作品「飛機上有蛇」（Snakes on a Plane）。

亞航稱此事件「非常罕見」，這一「飛機上有蛇」情況上週在從吉隆坡飛往大梧（Tawau）的航班真實上演。大梧位於婆羅洲東部海岸。

亞航表示，機長發現機上有蛇後採取了「適當行動」，並降落在大梧以西900公里的古晉市（Kuching），以便有關人員處理飛機上的不速之客。轉降後，乘客登上另一航班接續旅程。

亞航安全總監林良田在聲明中說，事件並沒有危及乘客或機組人員的安全。

另一起飛機緊急降落事件，美國航空（American Airlines）表示，旗下一架從洛杉磯飛往華府的航班，因機上「不受控制乘客」，13日中途轉降堪薩斯市（Kansas）。

美國航空在聲明中表示：「一名表現出反常行為的不受控制乘客…最終在其他乘客幫助下，被我們的機組人員制伏。」

美國聯邦調查局（FBI）證實這起事件，並在聲明中指出，該名乘客已被拘留，事件仍在調查中。

一位自稱目擊事件發生的同班機乘客告訴美國有線電視新聞網（CNN），有名男子試圖進入駕駛艙並打開飛機艙門，一名空服員則用咖啡壺打了該男子頭部。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，空服員通報不受控制乘客的相關事件激增，其中許多涉及拒戴口罩乘客以言語羞辱機組人員，甚至發生肢體衝突。（譯者：張璦/核稿：楊昭彥）1110214

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