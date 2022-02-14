台灣民眾捐贈印尼衛生物資 三輪基金會代轉送

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印尼三輪慈善基金會執行長鐘文燐（前排左3）14日會同其他機關，將一批衛生物資捐贈給印尼國家災害應變總署，由該署理事李立克（Lilik Kurniawan，前排右3）受贈。物資主要來自台灣一名為善不欲人知的張女士。中央社記者石秀娟雅加達攝 111年2月14日

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（中央社記者石秀娟雅加達14日專電）印尼台商組成的三輪慈善基金會今天會同其他機構，將醫療衛生用品致贈印尼國家災害應變總署。台商指出，物資主要來自台灣一名為善不欲人知的張女士，台灣人很有愛心。

三輪慈善基金會執行長鐘文燐今天會同 Tidar Heritage Foundation 等共5個組織，將這批衛生用品致贈印尼國家災害應變總署（BNPB），由印尼國家災害應變總署理事李立克（Lilik Kurniawan）接受捐贈。

這批物資包括720個屍袋及1萬個口罩。

鐘文燐致詞時說，三輪慈善基金會都是台商組成，台商到印尼設廠投資，同時回饋印尼社會。台灣張女士與基金會聯絡，希望捐贈物資，最後由基金會代為捐贈。這也說明，台灣與印尼非常友好，基金會也希望未來和其他機構繼續合作慈善工作。

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三輪慈善基金會前執行長賴煥澤說，張女士在臉書看到基金會長期致力慈善，去年印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，張女士與基金會聯絡，表達希望能透過基金會捐贈物資的意願。張女士不願透露自己的名字，為善不欲人知。

賴煥澤說，台灣很多像張女士這樣有愛心的人與基金會聯絡，然而要將相關物資送到印尼須經很多程序，不是很容易，基金會有時候也只能婉拒；但是他們也都表示，未來如果有需要可以再幫忙，台灣有愛心的人真的很多。（編輯：陳惠珍）1110214