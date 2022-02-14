北京回應美國印太戰略報告：無新意無前景

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（中央社台北14日電）美國政府11日發布印太戰略報告，指美國將在印太地區投入更多外交與安全資源。中國外交部發言人汪文斌今天說，美方的戰略「毫無新意，更無前景」。

綜合中國青年報等媒體，汪文斌今天在外交部例行記者會上指稱，美方以「中國威脅」為藉口發展「印太戰略」，本身就是「居心不良、來者不善」。

他說，美方的印太戰略聲稱要推進地區自由開放，實際上卻是構建「封閉排他的小圈子」；要強化地區安全，實際上卻在「製造嚴重的核擴散風險」；要促進地區繁榮，實際上卻「挑動地區國家間的對立對抗，衝擊地區多年來形成以東協為中心的區域合作架構，對地區合作成果和未來發展前景構成嚴重威脅」。

汪文斌宣稱，美方這種復辟冷戰思維和集團政治的戰略毫無新意，更無前景，只會給亞太地區帶來分裂和動盪，「必將受到地區國家的警惕和唾棄」。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日證實，美方將在索羅門群島重新開設大使館，距離1993年閉館已有29年。有分析指出，美國希望增強在南太平洋國家索羅門群島的影響力。

汪文斌對此僅表示，希望相關國家確實從太平洋島國和島國人民的利益出發，多做有利於地區和平、穩定和發展的事。

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美國白宮11日發布印太戰略報告指出，美國日益關注印太地區的部分原因在於區域面臨越來越嚴峻的挑戰，尤其是來自中國的挑戰。中國正結合經濟、外交、軍事與技術實力，在印太地區尋求勢力範圍，並尋求成為全球最具影響力的大國。

報告並針對台海指出，美國將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自衛，以確保台灣人民能有一個依循其意志與最大利益和平決定未來的環境，並威嚇台海軍事侵略。（編輯：邱國強）1110214