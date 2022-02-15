更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場
運動

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯稱撤回烏克蘭邊境部分軍隊 路透：局勢可能緩解
首頁 / 國際

俄海軍出沒日本海 日政府：呼應烏克蘭軍事行動

2022/2/15 17:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）日本防衛省今天表示，2月1日起確認到俄羅斯海軍共24艘船艦在日本海與鄂霍次克海南部海域活動，防衛大臣岸信夫說，俄羅斯應是呼應烏克蘭邊境行動，在東西方行動都趨於頻繁。

日本產經新聞報導，俄羅斯海軍出動的船艦，包括太平洋艦隊無畏級（Udaloy class）驅逐艦、巡防艦、飛彈護衛艦、潛艦、兩棲艦、補給艦與醫療船等24艘。

報導說，上述俄羅斯海軍的各船艦航行在日本海與鄂霍次克海（Okhotsk Sea）南部海域，目的與目標不明，其中還有商船的破冰艦共同列隊航行的案例。

日本海上自衛隊出動「不知火號」護衛艦與P-3C巡邏機收集情報與進行監視；俄羅斯海軍並未侵入日本領海。

岸信夫今天在記者會上說，在此時期出動各種類的艦艇進行軍事演習並不尋常，研判俄羅斯是要展示能夠同時在東方與西方行動的能力，因此在鄂霍次克海等處的活動趨於頻繁。

俄羅斯在1月20日曾宣布，1月到2月要在地中海、北海、鄂霍次克海等處，出動140艘以上艦艇進行演習，目的是「對抗來自海上的軍事威脅」等。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110215

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族