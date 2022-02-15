俄海軍出沒日本海 日政府：呼應烏克蘭軍事行動

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本防衛省今天表示，2月1日起確認到俄羅斯海軍共24艘船艦在日本海與鄂霍次克海南部海域活動，防衛大臣岸信夫說，俄羅斯應是呼應烏克蘭邊境行動，在東西方行動都趨於頻繁。

日本產經新聞報導，俄羅斯海軍出動的船艦，包括太平洋艦隊無畏級（Udaloy class）驅逐艦、巡防艦、飛彈護衛艦、潛艦、兩棲艦、補給艦與醫療船等24艘。

報導說，上述俄羅斯海軍的各船艦航行在日本海與鄂霍次克海（Okhotsk Sea）南部海域，目的與目標不明，其中還有商船的破冰艦共同列隊航行的案例。

日本海上自衛隊出動「不知火號」護衛艦與P-3C巡邏機收集情報與進行監視；俄羅斯海軍並未侵入日本領海。

岸信夫今天在記者會上說，在此時期出動各種類的艦艇進行軍事演習並不尋常，研判俄羅斯是要展示能夠同時在東方與西方行動的能力，因此在鄂霍次克海等處的活動趨於頻繁。

俄羅斯在1月20日曾宣布，1月到2月要在地中海、北海、鄂霍次克海等處，出動140艘以上艦艇進行演習，目的是「對抗來自海上的軍事威脅」等。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110215