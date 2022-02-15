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印尼伊斯蘭學校狼師性侵13學生 法院判無期徒刑

2022/2/15 19:45
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（中央社記者石秀娟雅加達15日專電）印尼一名伊斯蘭寄宿學校的老師近5年涉嫌性侵13名少女，其中8人因他懷孕。印尼檢察官對他求處死刑，並對他處以化學去勢的刑罰，地方法院今天判處他無期徒刑。

今年36歲、印尼西爪哇省萬隆（Bandung）一間伊斯蘭寄宿學校的宗教老師亨利（Herry Wirawan）自2016年起強暴13名學生，其中8人懷孕生子，並有一受害者兩次生子，共生下9名小孩，去年12月時有2名受害者仍懷孕。

萬隆地方法院今天宣判他無期徒刑。

印尼媒體雅加達郵報（Jakarta Post）報導，檢察官在法院開庭審理時指控，亨利2016年開辦寄宿學校後，以提供獎學金等誘因拐騙家境貧困的學生。學生入學後被切斷與家人的聯絡，手機被沒收，一年只能回家一次。

檢察官對亨利求處死刑的最嚴重懲罰，要求對他化學去勢，並要求每名受害者各獲得3億元印尼盾（約新台幣58.6萬元）的賠償。

印尼羅盤報（Kompas）報導，法院拒絕檢察官提出對加害人化學去勢的請求。

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受害人賠償金的部分，法院判決，賠償基金由印尼婦女賦權與兒童保護部支出，賠償總額約3.31億印尼盾（約新台幣64.65萬元），每名受害者獲得987萬印尼盾至8583萬印尼盾（約新台幣1.9萬元至新台幣16.76萬元之間）不等的賠償。

亨利的惡行直到去年5月有一名懷孕的受害者返鄉過開齋節時向家人訴說，家人報警，才將亨利逮捕。萬隆地方法院去年11月初審理時有受害人作證，隨後社群網站有相關消息的揭露，媒體才知情，整起事件造成印尼社會極大的震驚。（編輯：黃自強）1110215

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