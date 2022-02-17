美中競逐選邊 6成東南亞民眾選美國

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（中央社新加坡17日綜合外電報導）新加坡一份智庫調查顯示，超過7成的東南亞民眾視中國為最具影響力的經濟強權，認為美國的人不到1成；若一定要在美中選邊站，6成的人選美國，4成選中國。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，由東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）做的一份調查顯示，76.7的受訪東南亞民眾認為中國是最具經濟影響力的強權，認為美國的人僅9.8%。

儘管如此，多數東南亞民眾也擔心中國透過經濟增強對自家的控制。64.4%的人對中國經濟影響力表示憂心，僅35.6%的人認為北京的經濟影響力是好事；至於美國則是相反，68.1%受訪的東南亞民眾認為美國在區域的經濟影響是好事。

東南亞研究所發布「東南亞狀況：2022調查報告」（The State of Southeast Asia: 2022 Survey Report），訪談東南亞國協（ASEAN）10個成員國1677人，受訪者裡以菲國人（23.9%）、緬甸人（20.9%）與新加坡人（13.2%）最多。

COVID-19疫情與經濟復甦仍是東南亞最關切的事項。疫情帶來的健康威脅（75.4%）、失業與經濟衰退（49.8%）、氣候變遷（37%）是受訪者認為東南亞面臨的3大最嚴峻挑戰。

地緣政治與美中區域競逐是這份調查的重點之一。調查顯示，31%的受訪者認為中國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）有助降低區域經濟緊張，認為加劇緊張者為29.9%，46.8%的人認為美國不入CPTPP會讓中國提高區域的經濟影響力。

受訪者認為援助東南亞COVID-19疫苗最有力者為中國（57.8%），其次為美國（23.2%）、澳洲（4.7%）；問到最信任疫苗廠牌時輝瑞/BNT、莫德納（Moderna）合計占54.8%最多，其次為中國的科興（Sinovac）與國藥（Sinopharm）合計18.7%，13.7%認為只要是疫苗都好，信任AZ疫苗為9.2%，印度製疫苗的信任更低至1.9%。

東南亞對領導全球自由貿易與維繫國際法治基礎的認知也出現變化。

30.1%認為美國是領導自貿的龍頭最高，24.6%認為是中國居次，東協（15.5%）、歐盟（14.1%）分居第3、第4；而在2021年的調查，東協與歐盟各為21.5居首，美國19.7%第3，日本15.5%，中國13.2%第5。

36.6%認為美國是維繫國際法治的領頭羊最高，16.8%認為是東協居次，歐盟（16.6%）、中國（13.6%）分居第3、第4；而在2021年的調查，歐盟32.6%居首，美國24.5.%居次，中國僅4.4%。

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關於美、英、澳洲去年成立的AUKUS聯盟，雖有36.4%的受訪東南亞民眾認為可平衡中國日增的軍力，但也有達34.8%的人認為AUKUS會升高區域軍備競賽、違反防止核子擴散機制。

問到若非得在美中之間選邊時，57%選美國，43%選中國，與去年的調查幾無差異。但問到美國作為可靠戰略夥伴時，42.6%回答有信心，明顯低於去年的54.7%，回答沒信心者則從去年的25.2%增至32.8%。（譯者：陳亦偉）1110217