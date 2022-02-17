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美財長：中國需更積極參與G20債務減免計畫

2022/2/17 14:21
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國財政部長葉倫今天表示，中國需要有更多作為，加速全球對窮國提供債務減免的努力。疫情期間，這些國家增加了借貸。

葉倫接受法新社訪問時坦承，20國集團（G20）協助舉債國的計畫「尚未快速執行」，美國希望看到中國「更積極參與」。

葉倫明天與後天將透過視訊參加雅加達主辦的G20財長和央行總裁會議，主要討論對於開發中國家經濟前景的關切。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，20國集團實施「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative, DSSI），來協助大量舉債以因應衛生與經濟雙重危機的國家，但這項計畫已於去年12月結束。

20國集團去年通過旨在提供大型債務重整途徑的「共同框架」（Common Framework）計畫，但仍受到不確定性影響，而且只有查德、衣索比亞和尚比亞3個國家要求根據其條件展開談判。

葉倫說，中國等國雖「同意參與計畫」，但「我們絕對需要比以往更加緊腳步…透過這個共同架構促成更快速有效的債務減免」。

她說，20國集團財長本週也會持續努力制定策略，協助他國對付疫情，「這仍是世上許多地區的棘手問題」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110217

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