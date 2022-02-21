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日本北海道等地暴風雪 視線不良釀車禍1死多傷

2022/2/21 13:05
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（中央社東京21日綜合外電報導）迅速發展的低氣壓在日本北海道與東北地區帶來強烈風雪，氣象廳對北日本沿岸地帶發布暴風雪警報，交通因風雪大亂，且因道路視線不良發生2起追撞車禍，已知1人死亡多人受傷。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，以北海道和東北地區為中心，各地到今天晚間將持續降雪與強風，北海道、青森縣、山形縣等地觀測到最大瞬間風速超過每秒30公尺。

因大風雪的影響，JR北海道公司今天停開北海道內多線電車，截至上午10時50分已停開971班次；新千歲機場出發的國內航線也已停飛上百個航班。

此外，大風雪使道路視線不良，也導致發生車禍，行經北海道北斗市的函館江差自動車道，今天上午發生10輛車以上的追撞車禍，5人受傷送醫，1人死亡。

消防單位指出，車禍現場發生風雪遮蔽視線的「白矇天」（whiteout）現象，因車禍導致交通阻塞，有上百輛車卡在道路中動彈不得。

室蘭市的國道也在今天上午發生10幾輛車追撞的車禍，1人受傷送醫，車禍當時當地正發布暴風警報。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110221

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