美批准對台1億美元軍售 中國宣布反制2美企業

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（中央社記者張淑伶上海21日電）美國方面7日宣布批准對台1億美元軍售，中國外交部發言人汪文斌今天表示，中國政府決定依據「反外國制裁法」，對洛克希德馬丁和雷神兩家美國軍工企業實施反制。

美國國防安全合作署（DSCA）7日宣布，批准對台出售價值1億美元、為期5年的愛國者系統工程勤務計劃。DSCA已經將這項軍售正式知會國會，這是美國總統拜登（Joe Biden）去年1月底上任以來第2次對台軍售。

當時中國外交部曾經回應，中方「必將採取正當有力措施」。今天的外交部例行記者會上，汪文斌被追問中方後續相關動作。

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環球時報報導，汪文斌說，為了維護中國「主權」和安全利益，根據中國「反外國制裁法」的有關規定，中國政府決定對長期參與美國向台灣出售武器的美國軍工企業雷神技術公司（Raytheon Technologies）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的行為實施反制。

汪文斌說，再次敦促美國政府和有關方面，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將根據形勢發展，繼續採取一切必要措施，堅定維護自身主權和安全利益。（編輯：陳沛冰）1110221