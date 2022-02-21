伊朗稱核協議談判大有進展 以色列將向美提疑慮

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（中央社德黑蘭/耶路撒冷21日綜合外電報導）伊朗外交部今天表示，為讓德黑蘭與世界強國2015年達成的核子協議復活而在奧地利維也納展開的談判，已有「顯著進展」。以色列則說，將向美國表達對新協議的疑慮。

鑒於伊朗核子進展令人擔憂，華府與德黑蘭去年4月起在維也納展開數場非直接談判。西方強國認為，若不盡快達成協議，伊朗核進展將無法逆轉。

路透社上週報導，為讓伊朗核子協議復活，美國與伊朗在維也納經過數個月非直接談判後，雙方協議正在成形。美國2018年在前總統川普（Donald Trump）執政下退出原本核協議。

不過，伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天在每週例行記者會上也表示，在維也納的談判「除非每件事都達成協議，否則沒有任何協議」。

根據2015年伊朗與主要強國達成的核子協議，伊朗同意限制生產的鈾濃度換取國際制裁取消，這使得德黑蘭更難開發核武材料。但自從美國退出協議並恢復制裁後，伊朗已違反協議中的一些限制。

路透社指出，新協議草案還間接提到其他議題，包括將存放在韓國銀行的數以十億計美元伊朗資金解凍，以及將拘留在伊朗的西方囚犯釋放。

伊朗外交部長19日表示，德黑蘭準備好和美國換囚，且若華府做出必要的政治決定，恢復核協議的談判就能在「盡可能最快時間」成功。

不過，以色列安全決策內閣成員之一、交通部長米夏埃莉（Merav Michaeli）今天表示，以色列未來與美國談判雙邊協定時，將會對新版伊朗核子協議提出自身疑慮。

以色列並非恢復伊朗核協議談判的一員，但它曾對這些談判表達疑慮，認為這可能產生的一份新協議，會「造成中東暴力更猖獗、局勢更動盪」。

米夏埃莉在耶路撒冷以英語對「美國主要猶太組織主席會議」（Conference of Presidents of Major American Jewish Organisations）發表談話時表示，2015年她身為在野的中間偏左國會議員時，支持當年的伊朗核子協議。

然而她說，「這份（正在產生的）協議簡短許多，且多了很多落日條款，以及許許多多我認為不好的漏洞。這的確非常、非常有問題」。

有鑑於此，米夏埃莉表示：「我們正盡一切努力讓情況盡可能最好。我們將必須努力讓以色列和美國達成一份配套協議。」

以色列領袖先前曾聲稱，以色列不會受制於任何核子協議限制，一旦他們認為有必要阻止死敵伊朗取得核武，便可能採取單方面軍事行動。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110221