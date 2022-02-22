更多編輯台推薦新聞：
香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看
國際

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看

英國24日起解除所有防疫限制 將COVID-19視為流感
國際

英國24日起解除所有防疫限制 將COVID-19視為流感

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本強制絕育訴訟逆轉 二審判國賠2750萬日圓

2022/2/22 16:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本部分民眾過去因「舊優生保護法」被強制接受絕育手術，近年提起國賠訴訟。大阪高等法院今天撤銷一審判決，做出國賠2750萬日圓判決，是目前類似訴訟中判決國賠首例。

日本放送協會（NHK）報導，這起國賠訴訟由3名遭強制絕育手術的原告提出，3人分別是因疾病後遺症出現智能障礙的70多歲女性，及有聽覺障礙的一對夫婦（丈夫80多歲、妻子70多歲）。

3名原告都是在日本昭和40年代（1960年代到1970年代間），被國家基於舊優生保護法強制進行絕育手術。原告認為國家錯誤政策剝奪憲法保障的個人尊嚴，及有生產養育子女的權利，提出合計5500萬日圓的國家賠償。

大阪地方法院在2020年11月做出的一審判決中，雖然認定舊優生保護法違憲，但基於原告提訴是在手術20年後，認為能提出賠償請求的權利已經消滅，駁回原告所提訴訟。

不過，原告不服一審判決提出上訴，大阪高院法官太田晃詳今天認同原告主張，撤銷一審判決，做出國家應賠償2750萬日圓（約新台幣666萬元）判決。

讀賣新聞報導，多名原告在全日本9個地院及支部提出類似訴訴，今天這項判決是認定國家應負賠償責任的首例。在此之前出爐的6件一審判決結果，全數都是原告敗訴。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大阪地院2020年11月認為舊法「極不人道且歧視」，有違保障幸福追求權的憲法第13條，及法律之下人人平等的第14條規定。

不過，一審法官認為強制絕育手術是在1960年代到1970年代間發生，到2018年及2019年才提訴已過20年，適用「除斥期間」，駁回原告提訴。「除斥期間」指權利人未於法定或約定期限內行使權利，因而使該權利歸於消滅的法律效力。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族