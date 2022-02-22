日本強制絕育訴訟逆轉 二審判國賠2750萬日圓

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本部分民眾過去因「舊優生保護法」被強制接受絕育手術，近年提起國賠訴訟。大阪高等法院今天撤銷一審判決，做出國賠2750萬日圓判決，是目前類似訴訟中判決國賠首例。

日本放送協會（NHK）報導，這起國賠訴訟由3名遭強制絕育手術的原告提出，3人分別是因疾病後遺症出現智能障礙的70多歲女性，及有聽覺障礙的一對夫婦（丈夫80多歲、妻子70多歲）。

3名原告都是在日本昭和40年代（1960年代到1970年代間），被國家基於舊優生保護法強制進行絕育手術。原告認為國家錯誤政策剝奪憲法保障的個人尊嚴，及有生產養育子女的權利，提出合計5500萬日圓的國家賠償。

大阪地方法院在2020年11月做出的一審判決中，雖然認定舊優生保護法違憲，但基於原告提訴是在手術20年後，認為能提出賠償請求的權利已經消滅，駁回原告所提訴訟。

不過，原告不服一審判決提出上訴，大阪高院法官太田晃詳今天認同原告主張，撤銷一審判決，做出國家應賠償2750萬日圓（約新台幣666萬元）判決。

讀賣新聞報導，多名原告在全日本9個地院及支部提出類似訴訴，今天這項判決是認定國家應負賠償責任的首例。在此之前出爐的6件一審判決結果，全數都是原告敗訴。

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大阪地院2020年11月認為舊法「極不人道且歧視」，有違保障幸福追求權的憲法第13條，及法律之下人人平等的第14條規定。

不過，一審法官認為強制絕育手術是在1960年代到1970年代間發生，到2018年及2019年才提訴已過20年，適用「除斥期間」，駁回原告提訴。「除斥期間」指權利人未於法定或約定期限內行使權利，因而使該權利歸於消滅的法律效力。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110222