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日本塩野義開發COVID-19口服藥 遞件申請許可

2022/2/25 16:06
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（中央社東京25日綜合外電報導）日本塩野義製藥公司今天表示，該公司開發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症口服藥，已向日本政府遞件申請製造販售許可；若獲批准，將是第一個日本製的COVID-19口服藥。

塩野義製藥開發的COVID-19口服藥是用於感染初期，患者連續服用5天，可妨礙病毒增殖必要的酵素活動。

日本放送協會（NHK）報導，塩野義製藥表示，該公司以Omicron變異株擴大時期為中心，對12歲以上確診COVID-19、發生輕症到中度症狀的428名患者進行臨床實驗；在患者確診起5天內，每天服用1次口服藥，連續服用5天。

結果顯示，對患者投藥3次後，驗出具傳染力病毒者不到10%，明顯比服用安慰劑者來的低。

在症狀方面，雖然對COVID-19造成的疲勞感、身體疼痛、發燒等12種症狀，服用口服藥與安慰劑在6天後沒有出現有意義的差別，但對於鼻水、鼻塞、喉嚨痛、氣喘等呼吸道症狀，確認口服藥的確有效，副作用也輕微。

塩野義製藥正進行約2000人規模的口服藥最終階段臨床實驗，但因期中階段數據已證明有效性，因此先在日本國內申請製造販售許可。

塩野義現已開始生產口服藥，預定3月底前完成生產100萬人份，4月起將整備產線，預定每年生產1000萬人份以上。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110225

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