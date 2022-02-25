美國與病毒共存 政府免費提供N95口罩

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美國拜登政府推動下，2月下旬開始，民眾無須登記預約，不需要身分證明，都可以領取免費的N95口罩。圖為慈濟美國醫療中心外免費發放的攤位。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月25日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）為降低COVID-19對社會的衝擊，邁向與病毒共存的下一階段，美國總統拜登政府準備4億個N95口罩，近日陸續到位，慈濟醫療基金會志工今天在洛杉磯市郊發放免費的口罩。

年初這一波因Omicron變異株而衝高的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，近日逐漸趨緩，人口約1000萬的洛杉磯郡1月單日新增確診曾達4萬例，如今降到2000例左右。美國各州正陸續取消室內必須戴口罩的規定。

儘管口罩不再屬於強制規定，但與新型冠狀病毒共存的情況下，拜登（Joe Biden）於1月宣布，會發放5億套快篩試劑、4億個N95口罩，2月中旬第一批快篩試劑與口罩陸續到位，民眾可透過郵件收到家用快篩試劑，或到藥局、醫院領取免費N95口罩。

慈濟醫療基金會在南加州有3所醫療中心，獲美國「聯邦標準醫療中心」認證，近期收到政府配送的2萬多個N95口罩。今天在艾罕布拉市（Alhambra）的診所外擺設攤位，由志工發送給居民。

美國慈濟醫療基金會董事長葛卓言向中央社表示：「免費發送N95口罩是美國政府對社會大眾的一個福利，我們作為醫療單位，能夠代替美國政府做這樣的服務，我們覺得非常歡喜。」

慈濟美國醫療中心的醫師鄧博仁受訪談到，從數據來看疫情似乎好轉，但口罩仍然扮演重要的角色，「過去兩年我們看到一波又一波（疫情），我們除了提供N95口罩，也提醒大眾注意防疫，希望這是最後一波」。

「COVID的影響是永久性的」，鄧博仁說，疫情正逐漸從大流行轉變為區域性的傳染病，但病毒沒有完全消失，而是潛伏在某些地方，人類必須要與它共存。

鄧博仁分析，美國自從疫情爆發以來，因為「來得太快」，一直以來的防疫思維不在圍堵而是著重降低傳播力；隨著疫苗普及、病毒變化為致命率較低的變異株之後，美國社會與病毒共存的機會越來越大。

慈濟在美設立醫療機構近30年，獲得「聯邦標準醫療中心」認證，得到聯邦政府的經費支持，協助社區低收入居民就醫。今天發放N95口罩的活動，不同族裔的居民都現身領取，現場交雜英語、西語、華語、粵語及台語。

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台裔居民王先生表示，自己60幾歲，照顧80幾歲的母親，兩人都屬於高風險族群，雖然美國疫情逐漸趨緩，但外出戴上口罩保護自己與家人仍然非常重要。

美國加州上週宣布，只要完整施打疫苗，進入室內空間不再強制戴口罩。全美各州正逐步解除口罩相關的防疫規定，不過據記者觀察，疫情2年多來，美國民眾已逐漸養成自主戴口罩的意識，在病毒威脅尚未完全解除之前，許多人仍習慣把口罩帶在身邊。（編輯：郭中翰/黃自強）1110225

美國總統拜登1月宣布免費發送快篩試劑、N95口罩，2月下旬陸續到位。圖為南加州的慈濟醫療中心外發放N95口罩的攤位。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月25日

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，但在美國民眾戴口罩自保的意識逐漸提升，圖為南加州民眾領取政府發送的免費N95口罩。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月25日