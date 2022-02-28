北韓射彈稱衛星實驗 各國警戒試射洲際彈道飛彈

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（中央社東京28日綜合外電報導）北韓27日試射一枚彈道飛彈，今天宣稱是進行研發偵察衛星「重要實驗」；不過，日媒報導，有分析指出，北韓有可能用發射人造衛星作為幌子試射ICBM，相關國家持續強化警戒。

日本產經新聞報導，發射搭載在長距離火箭上的偵察衛星，其主要技術跟試射洲際彈道飛彈（ICBM）相似，有分析指出，北韓試射射程涵蓋美國本土的ICBM可能迫在眉睫。

北韓27日朝日本海試射一枚彈道飛彈。南韓軍方表示，這枚彈道飛彈最高高度達約620公里、飛行距離約300公里。這是北韓繼今年1月30日以來，時隔約一個月再度試射。

日本放送協會（NHK）報導，北韓執政共產黨機關報「勞動新聞」今天宣稱，國家太空開發局與國防科學院，27日進行研發偵察衛星的重要實驗。

北韓在這項實驗中確認透過偵察衛星上安裝的攝影機拍攝特定地區、高性能攝影及傳送系統的動作等功能，並公布兩張看似從太空拍攝朝鮮半島的照片。

北韓除了在2021年1月提出的「國防五年計畫」中，加入在研發使用固態燃料的洲際彈道飛彈（ICBM）等同時，將研發軍事偵察衛星外，也強調去年新推展的「太空開發五年計畫」已獲成果。

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北韓2016年曾宣稱從西北部東倉里固定式發射台「發射地球觀測衛星」，但實際上試射的是長距離彈道飛彈；今年2月7日時，北韓國營媒體報導當局人士訪談指出，「今天也好明天也好，會持續征服太空的道路」。

雖然北韓宣稱針對偵察衛星進行實驗，但南韓情報機關國家情報院今年一月曾表示，由於北韓與美國長期對立，未來緊張情勢將升高，北韓有可能表面宣稱「發射人造衛星」，但實際上是試射ICBM，相關國家對此持續強化警戒。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110228