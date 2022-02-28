越南宣示邁向新常態 東南亞運動會5月登場

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原定2021年11月舉行的東南亞運動會將於2022年5月在越南登場。越南藉由舉辦這項大型賽事宣示邁向「新常態」的決心。圖為28日在河內市召開的第31屆東南亞運動會國際記者會。（第31屆東南亞運動會籌備委員會提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年2月28日

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）第31屆東南亞運動會5月12日至23日將在越南舉行。越南防疫鎖國近兩年後，近來鬆綁國境管制的消息不斷，這項區域運動賽事的登場，也將是越南對外展示邁向「新常態」的一環。

第31屆東南亞運動會（SEA Games）原定2021年11月舉行，因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延期。主辦國越南今天在第31屆東南亞運動會國際記者會上表示，將傾注全力辦好賽事。

越南訊息媒體部副部長兼第31屆東南亞運動會訊息宣傳小組小組長范英俊（Pham Anh Tuan）在記者會上表示，這次賽事的口號是「為了一個更強大的東南亞」，活動在疫情下登場，再次證明人們克服嚴峻挑戰的精神和意志。

越南近日新增確診數不斷寫下歷史新高，27日又有近9萬人染疫，其中河內市的單日新增確診數高居全國之冠。不過，憂心遭鄰國開放政策擠壓，越南近來也不斷發話表示3月中之後就要全面恢復國際旅遊等。

新增確診數居高不下，賽事防疫工作受到媒體關注。主辦單位說，不會對前來參賽的體育代表團與採訪媒體採取隔離措施，但是所有參與者都必須遵守COVID-19的防疫規定，包括在抵達越南前進行篩檢並取得陰性證明。

主辦單位指出，比賽期間各國代表團將住在飯店同一層樓，萬一有運動員確診，比賽將繼續進行，只是確診運動員與密切接觸者必須被隔離。此外，也會限制進入場館的觀眾數量等。

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主辦單位表示，第31屆東南亞運動會將在越南首都河內市及北寧、海陽、海防、廣寧、河南、南定、寧平、和平、永福、富壽、北江等11個省市舉行，共設40個大項、520個分項。

東南亞運動會始於1959年，每兩年舉辦一次，參賽國家包括東南亞區域的11個國家。這是越南第2次主辦東南亞運動會，第1次是在2003年。這也是東南亞運動會創辦以來，第2次因故延期舉辦。（編輯：黃自強）1110228