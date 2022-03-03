俄侵烏遭國際制裁 德減少依賴莫斯科天然氣供應

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（中央社柏林3日綜合外電報導）莫斯科侵略烏克蘭凸顯出德國依賴俄羅斯天然氣的問題，迫使這個歐洲最大經濟體緊急調整國內能源組合政策。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）27日在聯邦議院（Bundestag）特別會議上針對烏克蘭危機表示：「我們必須改變方向以克服對進口的依賴。」

俄羅斯因侵略烏克蘭經濟遭制裁，在國際間日益遭孤立，柏林不能再依賴莫斯科供應德國逾五成的天然氣。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）1日表示，能源供應目前仍多豁免於西方的制裁行動中，但決策者對俄羅斯停止天然氣供應的情況仍須有所因應。

由社會民主黨（SPD）、綠黨、自由民主黨（FDP）組成的執政聯盟去年12月甫上台，新政府承諾提前在2030年退出燃煤發電，但維持前總理梅克爾（Angela Merkel）的決定，讓核能在2022年底除役。

但在德國綠能轉型計畫中，天然氣扮演關鍵的過度角色，在風力和太陽能發電尚未到位前，提供現有的能源供應。

德國經濟和氣候部長哈柏克（Robert Habeck）近來表示，「短期內，基於謹慎考量，我們可能必須留下燃煤發電備用。」

綠黨閣員同樣也不排除讓德國最後三座運作中的核電廠延後除役。

然而，德國政府若追求核能選項，將面臨重大的挑戰。智庫衣佛研究所（IFO）能源專家皮特（Karen Pittel）指出：「你不能在決定關廠後，又延後核電廠除役。」

電力業者萊茵集團（RWE）告訴德國商務日報（Handelsblatt），維持核能電廠繼續運作，在「技術和行政層面上」將面臨「極高的障礙」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110303