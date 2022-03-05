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美駐中新任大使勃恩斯 抵達中國履新

2022/3/5 18:59
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（中央社記者張淑伶上海5日電）美國駐中國大使館官方微博今天發布，新任駐中大使勃恩斯已經抵達中國，與他同行的還有因COVID-19疫情延後出發的美國使團人員和家人，一行人將隔離3週。

美國國會參議院2021年12月以75票贊成、18票反對，批准總統拜登（Joe Biden）提名的前資深外交官勃恩斯（Nicholas Burns）出任美國駐中國大使。

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在此之前，美國駐中大使已經懸缺逾1年。前任大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）2020年10月任期屆滿後，直到2021年7月，官方才宣布由前副助理國務卿米德偉（David Meale）就任駐中國大使館臨時代辦。2021年8月，拜登提名勃恩斯接任駐中國大使。

現年66歲的勃恩斯外交資歷豐富，曾在前總統布希（George W. Bush）時代出任主管政治事務的國務次卿、美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使。在此之前，也曾擔任美國駐希臘大使及國務院發言人。（編輯：邱國強）1110305

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