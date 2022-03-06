王毅與布林肯通話 要美方停止縱容支持台獨

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（中央社記者張淑伶上海6日電）中國國務委員兼外長王毅5日與美國國務卿布林肯通電話，根據新華社報導，雙方除了談烏克蘭問題，王毅也要求美方停止「縱容支持台獨行徑」。

王毅表示，當前中美關係最重要的仍然是推進和落實兩國元首視訊會晤的共識。美方近期一些言行與上述目標背道而馳，中方表示嚴重關切。

王毅宣稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國的內政」。美方應當回歸「一個中國」原則的本義，停止縱容支持「台獨」行徑，停止干涉中國的內政，以實際行動維護中美關係大局。

在烏克蘭局勢方面，王毅重申，中方根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策。解決烏克蘭危機，還是「要按照聯合國憲章的宗旨和原則辦事」。一是尊重和保障各國的主權和領土完整，二是堅持通過對話，以和平方式解決爭端。

王毅表示，「烏克蘭危機最終只能通過對話談判解決」。中方鼓勵俄烏直接談判，也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，直面多年來積累的矛盾和問題，重視北約連續東擴對俄羅斯安全環境造成的負面影響，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

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而根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發出的聲明，就俄羅斯對烏克蘭發動戰爭一事，布林肯（Antony Blinken）向王毅表示，全球都在關注哪些國家支持自由、自決與主權基本原則。他也強調，全球正在齊心協力堅拒與回應俄羅斯的侵略，確保莫斯科付出高昂代價。

自俄羅斯向烏克蘭發動軍事攻擊之後，中國一直試圖保持距離，既不願加入國際對俄羅斯的制裁以及援助，聯合國安理會與人權理事會針對俄羅斯入侵烏克蘭的提案也都投下棄權票。（編輯：吳柏緯）1110306